L’isola dei famosi 2022: Marco Melandri e Antonio Zequila nel cast

Prosegue giorno dopo giorno la formazione del cast della prossima edizione dell’Isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che prenderà il via il prossimo mese di marzo in prima serata su Canale 5, subito dopo il termine del Grande fratello vip con la guida esperta della bella e brava Ilary Blasi. Da queste colonne vi abbiamo già dato conto praticamente di quasi tutto il cast di naufraghi che si contenderanno quest’anno la coppa di campione dell’Isola dei famosi.

Oggi siamo in grado di darvi conto di altri due nome che prenderanno parte all’Isola dei famosi nel gruppo dei single. Il primo nome è quello di un campione sportivo, precisamente stiamo parlando di un pilota. Ci riferiamo al campione di motociclismo Marco Melandri che dunque prenderà parte all’Isola dei famosi 2022 nella squadra dei single.

L’altro nome è quello di un professionista del mondo dei reality show, conferma di quel che diciamo da un pezzo e cioè che ormai sta nascendo una professione, ovvero quella del concorrente da reality. Il nome a cui ci riferiamo è quello di Antonio Zequila, già spoilerato dal mondo del web insieme a quello di Gianluca Grignani. Ma se per quel che riguarda il cantautore smentiamo la sua partecipazione, confermiamo invecequella del buon Zequila, che tornerà dunque sul luogo del “delitto”, avendo già partecipato all’Isola dei famosi quando era ancora su Rai2, nell’ormai lontano 2005.

Si preannuncia quindi un cast di tutto rispetto quello che prenderà parte all’Isola dei famosi 2022, condotta da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti e Alvin inviato speciale dall’Honduras.