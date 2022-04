C’erano pochi dubbi attorno a quell’espressione pronunciata da Silvano dei Cugini di Campagna non appena ha messo piede nella spiaggia dell’Isola dei Famosi lunedì scorso, 4 aprile 2022. Un’espressione che dopo attente analisi del filmato (rimosso da Mediaset Infinity, ma girato all’infinito sui social) ha portato ad un’insindacabile conseguenza: l’espulsione del concorrente dal gioco.

Il comunicato ufficiale di Mediaset – che si scusa per l'”episodio inaccettabile” – dice:

Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema.

In soldoni, l’esperienza di Silvano Michetti all’Isola si era già praticamente conclusa nel giro di cinque minuti, cinque: il concorrente (ma a questo punto possiamo tranquillamente chiamarlo ex) innanzitutto si aggiunge alla lista dei concorrenti espulsi da un reality per blasfemia – e la lista sta diventando piuttosto lunghetta -. In più a lui va un primato di cui, immaginiamo, non andrà fiero: il caso di Michetti infatti trattasi di un record che entra tristemente nell’albo storico non solo dell’Isola dei Famosi, ma del genere reality show da quando esiste in Italia.

Non ci sono indicazioni sulla prosecuzione dell’avventura per Nik, l’altro cugino di Campagna che, a questo punto, pur rimanendo in gioco non si trova più in coppia con il suo compare. Quello che succederà lo si capirà nelle prossime ore o al massimo proprio domani nella puntata dell’Isola in prime time. Nuovo naufrago in arrivo o dal cilindro si tirerà fuori qualche altra sorpresa?