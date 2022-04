L’Isola dei Famosi 16: bestemmia in diretta tv? (video)

Gli utenti del web, nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, in onda, stasera, lunedì 4 aprile 2022, hanno catturato un breve filmato con protagonista una delle new entry di questa settimana. Silvano Michetti che, assieme a Nick Luciani, rappresenta in Honduras, il quartetto de ‘I cugini di campagna’ si è lasciato andare (forse?!) ad un’espressione infelice che ha tutta l’aria di una bestemmia.

L'Isola dei Famosi L'isola dei famosi 2022: anche i Cugini di campagna fra i naufraghi

L’esternazione non è rimasta inascoltata. Su Twitter, sono finiti i commenti ed i filmati degli internauti di fronte alla probabile imprecazione del musicista.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

QUI PER LA BESTEMMIA GATE DEL CUGINO DI CAMPAGNA DOPO 2 MINUTI DALLO SBARCO. #Isola — Trash Italiano (@trash_italiano) April 4, 2022

#isola record del mondo bestemmia dopo 10 secondi muoio — Andrea (@Andrea090470) April 4, 2022

CUGINI DI CAMPAGNA IN GARA DA 35 SECONDI E MEZZO E UNO HA GIÀ TIRATO UNA BESTEMMIA CHE POTREBBE AVER FATTO CROLLARE TUTTE LE CHIESE DELL’HONDURAS NON RESPIRO#isola — Fede (@jenlisaswasabi) April 4, 2022

La bestemmia più veloce di in concorrente in un realtity, manco il tempo di entrare, spettacolo #isola #isoladeifamosi — Davide Bertotti (@Davide_Bertotti) April 4, 2022

Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta CHI COME LUI SO ICONIC #isola — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 4, 2022

MA IL CUGINO DI CAMPAGNA CHE SI FA UN MESE DI QUARANTENA E DOPO I PRIMI 5 MINUTI BESTEMMIA ✈️ #Isola pic.twitter.com/lO1Lr8ReBW — trashbiccis (@trashbiccis) April 4, 2022

Va beh via nessuno se n’è accorto andiamo avanti e passiamo oltre, non possiamo far squalificare questa icona #Isola https://t.co/nHN8b0lTqB — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 4, 2022

La (probabile) squalifica per bestemmia dopo 3 secondi dallo sbarco sull'#isola: https://t.co/LdMuqN46Bo pic.twitter.com/q0k0Hos1Bt — Ai Em Nick (@niccolab) April 4, 2022

Chi sono Nick Luciani e Silvano Michetti de L’Isola dei Famosi 16

Silvano Michetti e Nick Luciani sono due dei componenti del gruppo musicale i Cugini di Campagna.

Silvano, classe 1947, è il batterista della band e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica grazie a suo padre. Sportivo e con un elevato spirito di sopravvivenza, è pronto a vivere questa nuova sfida sull’Isola per mettersi alla prova senza alcun timore.

Nick, classe 1970, è il cantante della band. Definito dal suo compagno una persona molto impulsiva e combattiva, non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza. La fame non sarà di certo un problema: è stato eletto dal suo compagno d’avventura come addetto alla pesca.

Dopo aver dedicato la loro vita alla musica, i due oggi sono pronti a lanciarsi in questa nuova avventura all’Isola dei Famosi per mettersi alla prova e superare insieme le avversità che gli si presenteranno.