Un altro ritiro dall’Isola dei Famosi 16. A lasciare le spiagge dell’Honduras dopo 8 puntate è Jovana Djordjevic. La notizia è stata data all’inizio dell’appuntamento di giovedì 14 aprile 2022 dalla voce di Alvin. Dopo aver salutato Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, l’inviato ha lanciato la breaking news:

Come vedete c’è un posto vuoto tra i naufraghi. Infatti vi do la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una grande voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare (le due tribù, Tiburon e Cucaracha). Purtroppo per un problema medico per nulla grave – è una roba molto leggera – ma le regole del gioco ci impediscono di averla qui in palapa.

Jovana (mostrata in una clip registrata mentre lasciava la Playa con aria molto triste) non appena ristabilita la sua situazione, sarà ospite in studio a Milano come affermato da Ilary Blasi. Fra l’annuncio e la chiusura della conduttrice, l’ex naufraga è stata liquidata in 30 secondi netti, ma tant’è. Poche parole ma quelle dovevano essere.

La modella e influencer non aveva iniziato nel migliore dei modi l’avventura, fin dal primo giorno ha vissuto a Playa Sgamada dove ha gareggiato in solitaria cercando di spuntarla per poter entrare nel vivo del gioco. Ha dovuto attendere ben 3 settimane prima di riuscire ad approdare su Playa Accoppiada, ma la sfortuna è una brutta ombra, così è stata costretta ad abbandonare dopo 25 giorni.

A questo punto, facendo due conti, l’Isola dei Famosi 2022 in meno di un mese registra un bottino non proprio soddisfacente: due ritiri, quello di Patrizia Bonetti in seguito alle ustioni riportate durante la prova del fuoco avvenuta nella seconda puntata e l’espulsione di Silvano dei Cugini di campagna per una bestemmia pronunciata non appena ha messo piede nelle spiagge honduregne nella quinta puntata che avrebbe dovuto segnare l’inizio ufficiale della sua avventura.