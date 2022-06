Roger Balduino non ce l’ha fatta, il naufrago dell’Isola dei Famosi non potrà concludere la sua avventura a causa di un infortunio. Tutto era cominciato circa due settimane fa quando, durante la prova dell’orologio honduregno, cercando di opporre resistenza alla forza di Clemente Russo Roger si accascia dolorante per il male ad una caviglia. Le avvisaglie di un serio problema avevano fatto suonare i campanelli d’allarme, ma il concorrente dopo una cura medica e qualche giorno fuori dai giochi per accertare le condizioni, si è rimesso in sesto.

Una volta tornato sull’Isola, poi Roger è stato spedito a Playa Sgamadissima dopo aver perso un televoto, ma pur restando da solo il naufrago è riuscito comunque a procurarsi accidentalmente qualche ferita. Il dolore che sembrava essersi attenuato si è rifatto vivo, ragion per cui le difficoltà sono notevolmente (di nuovo) aumentate.

Al termine della puntata di lunedì scorso, 30 maggio, Balduino ha persino chiesto di ritirarsi dal reality per via dell’infortunio che minuto dopo minuto stava nuovamente aggravandosi: “Non riesco a stare in piedi” diceva in lacrime ad Ilary Blasi. Spinto dalla volontà del pubblico di non eliminarlo (nel televoto infatti ad avere la peggio è stato Marco Maccarini), Roger ha stretto i denti ed ha tentato il tutto per tutto pur di restare in gioco.

Nel daily trasmesso oggi, 2 giugno 2022, un comunicato ufficiale letto da Pamela Petrarolo ha ufficializzato l’abbandono di Roger Balduino: “Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare“.

A questo punto la Petrarolo è una naufraga solitaria in quel di Playa Sgamadissima, ma non per molto: nella puntata di lunedì 6 giugno è possibile che la solitudine dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai si interrompa per ospitare un/una nuovo/a concorrente. Al televoto – ancora per qualche giorno – ci sono Estefania Bernal e Lory del Santo.