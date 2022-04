Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti costretta al ritiro? Cosa è successo

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022, al gruppo dei naufraghi accoppiati e non, si sono aggiunte altre due concorrenti: Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Patrizia era finita a Playa Sgamada in seguito alla perdita della prova ‘tallone d’achille’ del reality: la prova del fuoco, mentre Roberta era riuscita (non senza difficoltà) ad entrare in coppia con l’altro nuovo arrivato, Blind. Roberta e Patrizia hanno retto davanti alla fiamma che le ha messe a dura prova per 6 minuti (precisamente 5 minuti e 51 secondi), un tempo record mai registrato nella storia dell’Isola Italiana.

A ridosso della prova chiaramente nessuna delle due si è resa conto immediatamente di quanto il loro corpo ha subìto il calore della fiamma. Se Roberta se l’è cavata con qualche ustione, ben più seria è stata la situazione per Patrizia che avrebbe riportato più ustioni. Per questa ragione, Patrizia è stata assente già nella puntata di lunedì 28 marzo 2022. Ilary Blasi ha spiegato “Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria“.

Le cose però sembrano essere cambiate nelle ultime ore e a darne retroscena è il blog di Giuseppe Porro annunciando il ritiro della concorrente e il conseguente ritorno in Italia:

Vi possiamo annunciare in esclusiva che Patrizia Bonetti sta ritornando in Italia dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco. L’influencer ha abbandonato definitivamente il gioco.

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo confermerebbe – sotto una chiave di lettura – il post lanciato sull’instagram della Bonetti da parte dello staff dell’ex gieffina: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi” e non è un caso se anche nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di Patrizia Bonetti non c’è stata traccia.