L’isola dei famosi 2022: anche Roberta Morise nel gruppo di naufraghi

La sua notorietà è esplosa all’Eredità nell’ormai lontano 2006 nel ruolo di professoressa, ruolo che ha ricoperto per alcune stagioni, con un amarcord anche nell’attuale serie del gioco a premi posizionato nel preserale di Rai1, ma il debutto in Tv avvenne nel 2004 come concorrente del concorso di bellezza Miss Italia, stiamo parlando di Roberta Morise. Il motivo per cui scomodiamo il suo nome è per accostarlo all’Isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che prenderà il via il prossimo 20 marzo in prima serata su Canale 5.

Si arricchisce infatti del suo volto (contratto non ancora chiuso per la verità) il cast di naufraghi dell’edizione 2022 del popolare reality show prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay. Come sappiamo in questa edizione dell’Isola dei famosi vedremo in gioco sia concorrenti singoli che concorrenti a coppie e secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, la bella e brava Roberta Morise, qualora la trattativa vada a buon fine, dovrebbe far parte del gruppo dei single che si contenderanno la coppa di campione dell’Isola dei famosi 2022.

Il reality show che andrà in onda su Canale 5 subito dopo la fine dell’edizione extra long del Grande fratello vip diretto e condotto da Alfonso Signorini. Come è noto confermata alla conduzione dell’Isola dei famosi 2022 la bella e brava Ilary Blasi, al centro in questo ultimo periodo di un caso di gossip che la vede protagonista insieme al marito ed ex capitano della Roma calcio Francesco Totti. Alvin come è stato già annunciato da queste parti tornerà a vestire i panni di inviato, mentre opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Appuntamento dunque per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2022 nella prima serata di Canale 5 a partire da lunedì 20 marzo.