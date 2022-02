“Sicuramente sono stato gradito dallo staff, con tutti gli amici che mi chiamano, con i giornalisti, io sempre avuto una certa titubanza, ho sempre detto ‘io non ho firmato ancora niente’. E allora ‘ma come, non lo fai? Ilary Blasy non t’ha aiutato? Siete amici da tanti anni…” Leggo sui giornali: ‘ah lo fa perché conosce Ilary‘… Io so’ vent’anni che conosco la conduttrice. Lei ha quest’aneddoto che gli ho presentato il futuro marito (Francesco Totti, Ndr), il padre dei suoi figli, causando, forse, un cambiamento nella carriera. Non certo quella del grande Capitano, quella sarebbe stata grande comunque. Però, insomma, nella vita gli amici servono anche a questo (…) Ilary Blasi non credo mi abbia potuto aiutare molto perché in partenza mi aveva detto anche che i casting erano chiusi. Boh, so’ capoccione, mi son messo lì tramite altre amicizie e son riuscito ad ottenere in poco tempo questo provino. Dopo due, tre giorni ho iniziato a vedere nel web che impazzava la notizia che ero nel cast insieme ad altri 13/14 nomi che sono tutti ufficiali: non è stato scartato nessuno al di fuori di me. La notizia è arrivata pochi giorni fa, dopo una riunione che è stata fatta martedì 9, probabilmente perché mi interfacciavo troppo con la vita della conduttrice, magari qualcuno poteva additarla di una collusione tra noi, oppure sarebbe uscito forse l’argomento. Ma non da parte mia, anzi, sono lusingato di averlo letto nei loro articoli, nei loro scritti il mio nome. Significava che ero stato l’aggancio per Francesco per arrivare a Ilary, anche se sono cose molto terrene perché avvengono per tutte le coppie. Detto questo, ragazzi, sono contento di avvertire voi, un po’ meno di comunicarlo alla mia seconda figlia piccolina che era veramente felice, un po’ meno a mio papà che in questo momento è sdraiato in un letto. Ero molto felice di avergli comunicato questa cosa, non mi voglio commuovere, gli avevo detto: ‘papà, avrò un’altra chance’. Sarei stato veramente privilegiato per il momento che stiamo passando in tutta Italia. Quindi ringrazio tutti gli esponenti Mediaset, gli autori che mi hanno dato questa possibilità che purtroppo non è potuta andare a segno. Spero di avere altre occasioni anche se non sono più un pischello però mi mantengo bene. Avrei voluto andare a L’Isola dei Famosi per mostrare la mia fisicità e la mia condizione, ringrazio il mio preparatore, l’ho fatto scapocciare, ringrazio tutti voi. Vi chiedo scusa, vi giuro, questo sogno ha fatto male molto più a me“. Così (fonte: lavocedivenezia.it) Alex Nuccetelli su Instagram alcuni giorni fa annunciava che non avrebbe fatto parte della nuova edizione dell’Isola dei famosi, in partenza tra poche settimane su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Nuccetelli in quel messaggio raccontava di essere stato lui, circa 20 anni fa, a far conoscere l’allora letterina di Passaparola e il Capitano della Roma Francesco Totti.

Il nome di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, da qualche giorno compare negli articoli dedicati alla presunta crisi matrimoniale tra Blasi e Totti. Perché? Perché sarebbe stato proprio Nuccetelli a far conoscere all’ex numero 10 della Roma la sua presunta nuova fiamma, tale Noemi Bocchi. Circostanza, questa, che lo stesso Nuccetelli sembra smentire in qualche modo in una serie di storie Instagram nelle quali inveisce contro l’informazione:

Ora vengo messo in mezzo io, ma al momento della loro unione non ho letto nessun ritaglio su di me come Cupido o persona che ha fatto conoscere due ragazzi meravigliosi e che sono stati d’esempio per tutti noi.

Tra le ipotesi in circolazione (come certificato dalle parole di Stefania Orlando a La vita in diretta di martedì scorso – prima che arrivassero i video social dei diretti interessati – “Ci sono dei rumors che dicono che sia un’operazione mediatica per puntare un po’ i fari non tanto sulla coppia quanto su Ilary che sta partendo con un nuovo programma“), anche quella secondo cui non ci sarebbe una reale crisi coniugale, bensì si tratterebbe di una strategia di marketing per lanciare la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Alla quale, come spiegato fin qui, avrebbe dovuto prendere parte Nuccetelli.

Sarà davvero così oppure i vari incroci in questa storia sono solo curiose coincidenze?