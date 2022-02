Ilary Blasi e Francesco Totti smentiscono le voci di separazione: “Fake news” (video)

Attraverso una serie di Stories, pubblicate sul proprio account Instagram, Francesco Totti ha smentito categoricamente le voci di rottura con Ilary Blasi:

Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire.

Nelle stesse ore, anche la moglie ha postato sui social un video al ristorante con la famiglia (al completo) mettendo definitivamente a tacere tutti i pettegolezzi del caso.

Poche ore prima, invece, ‘Repubblica.it’, aveva ipotizzato che la fine del matrimonio tra una delle coppie più amate dai tifosi e telespettatori italiani era dovuta alla comparsa di una ‘terza incomoda’, laureata in Economia, appassionata di calcio e padel:

La storia tra i due è iniziata mesi fa. Era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Niente di grave, ma la fuga era significativa.