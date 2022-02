Ilary Blasi e Francesco Totti, un matrimonio anche con la tv. Non a caso, tutto iniziò in diretta televisiva. 19 giugno 2005, il matrimonio trasmesso in diretta su Sky Tg24 (in cambio, come da accordi con la coppia, il canale all news allora diretto da Emilio Carelli realizzò campagne spot di solidarietà e contribuì alla realizzazione di strutture di assistenza per i cani abbandonati di Roma).

Pochi mesi dopo, il calciatore segue dalla prima fila del teatro Ariston la perfomance della moglie, scelta da Giorgio Panariello come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2006.

Gli anni passano, la famiglia si allarga, le carriere dei due prendono il volo e Ilary Blasi e Francesco Totti centellinano le ospitate televisive di coppie. Nel 2012 compaiono insieme a C’è posta per te, l’anno dopo prendono parte, in versione Grease, alla prima puntata di Paperissima, ereditando simbolicamente il testimone di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Nel 2018 il progetto di un Casa Vianello versione Blasi-Totti torna a circolare nell’ambiente. Il settimanale Chi dà il progetto per certo. Ma così non sarà.

A concretizzarsi, invece, è l’idea di una serie tv su Totti, che vede Pietro Castellitto nei suoi panni e Greta Scarano in quelli della moglie Ilary. Speravo de morì prima va in onda a marzo 2021 su Sky con un discreto successo. Al centro della sceneggiatura i tormenti del fuoriclasse romanista alle prese con l’addio al calcio. Evento, quest’ultimo, andato in scena qualche anno prima allo stadio Olimpico di Roma con un impatto televisivo fortissimo.

28 maggio 2017. Arriva il fischio finale di Roma-Genoa e inizia lo spettacolo strappalacrime del Capitano che passeggia in campo, con famiglia al seguito, racconta le sue fragilità, si commuove e fa commuovere il pubblico sugli spalti e a casa.

Da ieri le voci (non smentite e, anzi, sempre più realistiche) sulla fine del matrimonio. Totti e Blasi, per il momento, scelgono la via del silenzio (anche se lei, che tra qualche settimana tornerà in tv alla conduzione dell’Isola dei famosi, oggi ha pubblicato una storia Instagram – in cui fa la linguaccia – sulla quale si moltiplicano di minuto in minuto le interpretazioni più disparate). Intanto, la tv è già pronta ad accogliere le loro prime uscite pubbliche da separati.

Una settimana fa, ospite di Michelle Impossibile, la Blasi ironizza sulla collega, ma forse anche un po’ sulla sua vita privata: