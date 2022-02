Ilary Blasi e Francesco Totti in crisi? Le reazioni sui social

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della crisi coniugale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il portale ‘Dagospia’, poche ore fa, ha svelato che ‘lo scorso 5 febbraio, durante una gitarella familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio. […] A settembre 2021, quando ha festeggiato 45 anni, lei non c’era’.

Ospite, solo pochi giorni fa, di ‘Michelle Impossible’, la presentatrice che, da lunedì 21 marzo 2022 sarà nuovamente al timone de ‘L’Isola dei Famosi’, aveva ironizzato sul suo rapporto con l’ex giocatore giallorosso:

Ilary Blasi e la battuta su Totti. #MichelleImpossible pic.twitter.com/J1nBtKQEbi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 21, 2022

Lei due matrimoni. Questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi Io stesso marito da vent’anni. Se non pubblico una foto, sono in crisi, si sono lasciati, di tutto e di più.

La bomba su una delle coppie più invidiate dello showbiz ha lasciato di stucco tutti/e i/le fan finendo addirittura in tendenza su Twitter.

Ma in che senso Ilary e Totti? pic.twitter.com/JkuZ54BL83 — Sailor Virgo 🌙 (@sailor_virgo_) February 21, 2022

Se si lasciano pure Ilary e Totti siamo proprio arrivati alla frutta. Alla bomboniere direi. pic.twitter.com/AY11z1rHL7 — Eva A. Provenzano (@EvaAProvenzano) February 21, 2022

Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, confermo la mia scelta di voler fare affidamento solo sulle serie tv e sugli aperitivi. — Trash Italiano (@trash_italiano) February 21, 2022

Poche ore fa, ‘Repubblica’ ha confermato che i due coniugi non appaiono più assieme sui social e con gli amici di sempre: “L’ultima conferma pochi giorni fa: Ilary era in pizzeria, il nuovo ristorante aperto da Briatore in centro con l’ex preparatore di lui e la moglie, e ha finito la serata in locali e party romani, tra cui la storica “Muccassassina”, con il coreografo Luca Tommassini, l’amico con cui a dicembre era in Lapponia’.

‘La Stampa’, invece, riporta che ‘a fare sospettare che qualcosa non stesse più funzionando nella coppia, sono stati gli strani movimenti fra le abitazioni della famiglia. La madre di lui che va spesso e per parecchi giorni nell’appartamento all’ultimo piano del grattacielo all’Eur dove la famiglia Totti ha sempre vissuto in questi ultimi anni. Le frequenti visite di Francesco alla casa materna a Casal Palocco’.

L’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset sono sposati dal 2005. Hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.