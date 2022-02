Le Iene, Teo Mammucari: “Ilary Blasi e Francesco Totti stanno vivendo un momento molto particolare” (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘Le Iene‘, in onda, stasera, mercoledì 23 febbraio 2022, Teo Mammucari ha voluto dimostrare la propria vicinanza nei confronti di Ilary Blasi e Francesco Totti che, in questi giorni, sono al centro del gossip per le voci di una presunta crisi coniugale:

E’ inutile dirvi quanto io, personalmente, tenga ad Ilary Blasi… parlo di una collega, di un’amica. Credo che questo non valga solo per me ma per tutti noi qui a Le Iene. Lei e Francesco, in questi giorni, stanno vivendo un momento molto particolare. Se c’è questa attenzione attorno a loro che a me fa ridere. Al di là del gossip sono una coppia davvero amatissima.

Simona Ventura Simona Ventura a Blasi – Totti: “Si può non essere più sposati ma si deve essere buoni genitori”

Il conduttore e la padrona di casa de ‘L’Isola dei Famosi’ sono stati alla guida del programma di Italia 1 dal 2013 al 2018.

La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa. Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi tornare a Roma (intervista Chi, settembre 2018)

Settimana calda sul fronte del gossip per Francesco Totti e Ilary Blasi. La nostra intervista doppiahttps://t.co/6UDjnHBrGR — Le Iene (@redazioneiene) February 23, 2022

Per dimostrare la solidità di un rapporto quasi ventennale, viene mostrata una vecchia intervista doppia che, in qualche modo, mette in evidenza i pregi ed i difetti della vita quotidiana di una delle coppie più solide dello showbiz.

La Blasi, nelle prossime settimane, tornerà nuovamente alla guida del reality di Canale 5.