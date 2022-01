Da questa sera c’è una novità a L’Eredità. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, è previsto un gradito ritorno nel programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna, in onda nella fascia preserale. Si tratta di Roberta Morise, in passato tra le professoresse del quiz (all’epoca condotto da Carlo Conti).

La presenza della Morise, già vista nell’appuntamento speciale di venerdì scorso di prime time de L’Eredità, non sarà limitata alla puntata odierna, ma dovrebbe estendersi a tutta la settimana (le puntate si stanno registrando in questi giorni a Roma).

Roberta Morise ha fatto parte del cast de I fatti vostri su Raidue fino a due stagioni fa (affinacava in conduzione Giancarlo Magalli e aveva spazi canterini tutti suoi), mentre in tempi più recenti è diventata la madrina di “Beach Care Project”, un progetto internazionale per la tutela delle spiagge e del Mar Mediterraneo.

Al suo fianco Sergio Parisse, rugbista italoargentino che milita nel Tolone e che detiene il record di presenze con la nazionale italiana.

Tornando a L’Eredità, la showgirl affiancherà per tutto il tempo del gioco il padrone di casa Insinna e sarà la protagonista di alcuni momenti di danza. L’appuntamento, dunque, è a partire da questa sera intorno alle 18.45.