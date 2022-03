L’isola dei famosi 2022: la coppia Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni fra i naufraghi

Lei è una judoka, lui è un pugile, sono marito e moglie ed insieme parteciperanno come concorrenti fra le coppie di naufraghi dell’Isola dei famosi 2022. Si continua ad arricchire dalle colonne di TvBlog il gruppo di celebrità che andranno a formare il cast della nuova edizione del reality show in salsa adventure prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzioni televisive Banijay.

Il lui e la lei in questione rispondono al nome di Laura Maddaloni e Clemente Russo. Una coppia di sportivi che ormai ha da tempo percorso anche altre strade oltre a quella agonistica e una di queste è stata quella della televisione. Di Clemente Russo ricordiamo più di una apparizione televisiva, partendo dall’essere stato fra i concorrenti della Talpa su Italia 1 nel 2008. Ma la frequentazione del piccolo schermo del giovane Russo non si è limitata a quel reality, lo ricordiamo fra i concorrenti del Grande fratello vip edizione 2016 e pure inviato del varietà di Davide Parenti Le Iene.

Ora è giunto per lui il momento di buttarsi in una nuova avventura televisiva, questa volta come concorrente dell’Isola dei famosi 2022. Clemente Russo parteciperà alla nuovissima edizione del reality show condotto dalla bella e brava Ilary Blasi nel gruppo dei concorrenti “accoppiati”, al suo fianco ci sarà la moglie Laura Maddaloni. Abbiamo già detto che pure la consorte del Russo è una sportiva, precisamente lei è una judoka e sorella di Marco e Pino Maddaloni, entrambi judoki di caratura internazionale, ricordiamo Pino vincitore della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Sidney 2000.

Dunque Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni formeranno una delle coppie in gara che si contenderanno il titolo di campione dell’Isola dei famosi 2022. L’appuntamento per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2022, lo ricordiamo, è fissato per lunedì 20 marzo in prima serata su Canale 5 subito dopo la consueta edizione di Striscia la notizia.