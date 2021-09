Caso Dayane Mello: lo staff contro la produzione di A Fazenda, Nego do Borel minaccia il suicidio

Nego do Borel, il concorrente squalificato dal reality brasiliano ‘A Fazenda’ per le molestie nei confronti di Dayane Mello, poche ore fa, è tornato sui social per raccontare la propria verità dei fatti.

Il rapper, in un video diffuso su Instagram, minaccia, in lacrime, di togliersi la vita perché, a suo dire, ingiustamente etichettato come un criminale. Ecco il suo racconto:

Ho conosciuto Dayane, una persona meravigliosa, gentile ed amichevole. Ci siamo piaciuti e sono sincero, non ho ancora capito perché sono qui a casa mia. E’ perché Dayane ha dormito con me da ubriaca? Voglio chiedere per prima cosa scusa a mia mamma, mia nonna e le mie zie che sono donne. E poi volevo scusarmi con tutte le donne. Anche se non sono stato una persona cattiva in quel momento. Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?

Lo staff di Dayane Mello contro la produzione di A Fazenda

Nel frattempo, sull’account ufficiale della modella brasiliana, è apparso un comunicato da parte del suo staff contro la produzione di ‘A Fazenda’. Chi gestisce la sua immagine sui media è piuttosto indignato per quello che, ai telespettatori, è sembrato un vero e proprio interrogatorio in diretta a cui è stata sottoposta l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ (contro ogni logica televisiva) per ricostruire la veridicità degli accadimenti: