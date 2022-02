L’isola dei famosi 2022: Gustavo e Jeremias Rodriguez fra i naufraghi di Ilary Blasi?

A volte ritornano e che il concorrente da reality show stia diventando ormai un mestiere è da un po’ di tempo che da queste colonne lo diciamo. La lista dei personaggi che tornano sul luogo del delitto si sta allungando sempre di più e oggi, attraverso questo post, l’allungheremo ulteriormente. Parliamo dell’isola dei famosi, il premiato e premiante reality show di Canale 5 che partirà subito dopo la fine del Grande fratello vip 6, che arricchirà la schiera di personaggi che già hanno fatto un reality e che ci ritornano.

Come sappiamo l’edizione 2022 dell’isola dei famosi vedrà in gara fra di loro coppie di concorrenti e concorrenti singoli. Da queste colonne vi abbiamo già dato conto sia di alcuni concorrenti accoppiati che di alcuni concorrenti singoli. Oggi siamo in grado di darvi i nomi di una coppia di concorrenti che pare siano in predicato di prendere parte a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si tratta di Jeremias Rodriguez che dovrebbe essere in gara insieme al padre Gustavo Rodriguez. Jeremias è già stato fra i naufraghi di una precedente edizione dell’Isola dei famosi, precisamente la numero quattordici andata in onda su Canale 5 nel 2019.

Non solo, Jeremias Rodriguez è stato anche fra i concorrenti del Grande fratello vip, precisamente la seconda edizione di questo popolare reality show. Ora si appresterebbe a partecipare di nuovo come concorrente all’isola dei famosi, qualora la cosa si concluda positivamente, stavolta in coppia con il padre Gustavo Rodriguez. Un’accoppiata dunque di Rodriguez starebbe per approdare in questo programma, il papà ed il fratello di Belen e Cecilia Rodrguez alla corte della bella e brava Ilary Blasi. Niente di certo, ma se ne sta parlando. Pare invece siano saltati e quindi niente Isola dei famosi 2022 per loro, Alex Nuccetelli, Matilde Brandi e Patrizia Rossetti.

Non resta dunque che attendere la partenza della prossima edizione dell’Isola dei famosi in programma lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5 per un appuntamento bisettimanale, ovvero il lunedì ed il giovedì sera.