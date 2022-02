L’isola dei famosi 2022: anche i Cugini di campagna fra i naufraghi

Prosegue a tambur battente la preparazione della nuova edizione dell’Isola dei famosi, il celebre reality show in salsa adventure che partirà lunedì 20 marzo dalle frequenze della prima rete commerciale italiana con la conduzione della bella e brava Ilary Blasi. Da queste colonne vi abbiamo già dato abbondanti anticipazioni sul cast che animerà questo programma prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale Banijay. Anche oggi vi diamo un ulteriore tassello sul nome dei personaggi che “vestiranno” i panni di naufraghi animando questo programma.

Il cast è in via di definizione e non è ancora chiuso ma siamo davvero agli sgoccioli. Come è noto in questa nuova edizione dell’Isola dei famosi vedremo in gioco concorrenti single e coppie che giocheranno per acchiappare la coppa di campione dell’Isola dei famosi 2022. Oggi aggiungiamo dunque un ulteriore tassello rispetto al mosaico del cast dell’Isola dei famosi 2022, tassello che ha il volto, anzi i volti di uno dei gruppi più celebri del pop italiano, i Cugini di campagna.

Fra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2022 vedremo in campo dunque personaggi dei Cugini di campagna. Nel dettaglio a tenere alta la bandiera del gruppo di “Anima mia” potranno essere in gioco in Honduras Nicolino Nick Luciani, il biondo e voce del gruppo, Tiziano Leonardi, tastierista della band fondata dai fratelli Michetti, ovvero Ivano e Silvano ancora saldamente al comando di questo storico gruppo musicale italiano. Chi di loro farà parte del gruppo di naufraghi? Lo scopriremo in sede di presentazione del cast. Inutile dire che i Cugini di campagna sono fra le band più famose del nostro panorama musicale, tanti i successi che hanno lanciato partendo ovviamente da “Anima mia”, rilanciata negli anni novanta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni nell’omonimo programma di Rai2 e tante altre. Ultimamente li abbiamo visti all’opera eseguendo “Zitti e buoni“, il pezzo con cui i Maneskin hanno vinto Sanremo ed Eurovision 2021. Eccoli però in un pezzo meno famoso, ma non per questo meno “campagnolo”: “Solo con te”. Li vediamo qui da un Saint Vincent 1979 sulla Rete 1, in una versione cult con bambolina annessa:

Appuntamento dunque con l’edizione 2022 dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi da lunedì 20 marzo in prime time naturalmente su Canale 5.