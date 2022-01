L’isola dei famosi 2022: i single, le coppie e la decisione finale sull’inviato

Prosegue senza sosta la preparazione della nuova edizione dell’Isola dei famosi, il premiato reality show in salsa adventure in arrivo su Canale 5 il prossimo mese di marzo, subito dopo la conclusione del Grande fratello vip 6. Da queste colonne vi abbiamo già dato alcune prime anticipazioni degli ingredienti che impreziosiranno il piatto che il dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay sta preparando nelle sue cucine, al fine di servire una pietanza quanto più prelibata possibile al folto pubblico della rete ammiraglia del gruppo radiotelevisivo fondato da Silvio Berlusconi nei mitici anni ottanta.

Si è parlato infatti sulle colonne di questa testata dapprima della sua conduttrice, quindi degli opinionisti, per poi passare ai naufraghi, senza dimenticare di informarvi sul volto di chi curerà i collegamenti diretti dall’Honduras, oltre che il day time di Italia 1. Oggi è giunto il momento di darvi le ultime notizie e di aggiungere altri tasselli rispetto all’immagine finale del puzzle che fotografa il cast artistico dell’Isola dei famosi 2022.

Partiamo subito dal fatto che i concorrenti della prossima edizione dell’isola dei famosi saranno divisi in due schieramenti, ovvero i single e le coppie. In questo senso ci sono stati dei cambiamenti rispetto alle nostre prime indiscrezioni. Nello specifico siamo in grado di anticiparvi che Ilona Staller e Floriana Secondi faranno parte della compagine dei single, mentre Guendalina Tavassi gareggerà nella squadra delle coppie insieme al fratello Edoardo Tavassi, che le cronache rosa hanno riportato essere stato per un periodo di tempo legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo ed infine confermiamo la partecipazione di Carmen Di Pietro con il figliolo.

Tra i single vedremo in gara Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, già in predicato lo scorso anno di far parte del gruppo di naufraghi nell’Isola dei famosi 2021. Sempre nella compagine dei single si segnala la presenza dell’attore romano Nicola Vaporidis, mentre sarebbe in corso un grosso corteggiamento da parte della produzione del programma a Matilde Brandi, nel caso si concretizzasse la sua partecipazione al programma farebbe parte della squadra dei single.

Cambio per quel che riguarda l’inviato del programma che non sarà più Alvise Rigo, battuto sul filo di lana da Alvin, compagno di scuderia della conduttrice del programma Ilary Blasi, che torna dunque a ricoprire un ruolo da lui già fatto in passato. Confermati i due opinionisti ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino.