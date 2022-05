Non solo Alessandro ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi, nella puntata del “Resto o vado” un altro clamoroso addio al gioco (e alla possibilità di vittoria) è arrivato da Guendalina Tavassi. L’imprevedibile naufraga giunta alla sua seconda esperienza in questo reality show dopo la prima volta di 10 anni fa, la concorrente mette la parola fine all’esperienza.

L’annuncio in lacrime durante la parte finale del programma:

Purtroppo ho preso la decisione di lasciare, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia (la figlia, ndr) per i suoi 18 anni, non posso mancare.

Ilary Blasi in studio cerca di capirne di più con Vladimir Luxuria visibilmente sotto choc:

Il mio cuore vorrebbe rimanere qua, ma devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data come scadenza la giornata di oggi 23 maggio, data in cui ci sarebbe dovuta essere la finale.

Interviene anche il padre di Guendalina, Luciano, per provare a far cambiare idea sua figlia: “Ti posso assicurare che va tutto bene, i tuoi figli pensano che vincerai! Tifano per te! Vai avanti tranquillamente. Non c’è nessun rischio, non hai incombenze“, ma più che tranquillizzare la naufraga si innervosisce: “Se ti dico che ci sono cause di forza maggiore, vuol dire che non posso. Capiscimi, non ce la faccio più, non sto bene“.

Dunque niente da fare, nonostante i convincimenti da più parti Guendalina decide di lasciare l’Isola mentre suo fratello Edoardo crolla in un pianto.