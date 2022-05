Serata di decisioni importanti all’Isola dei Famosi, la diciannovesima puntata dell’edizione 2022 segna il punto di svolta per i 10 naufraghi rimasti in gara. Il programma si concluderà il prossimo 27 giugno diventando d’ufficio l’edizione più lunga della storia di questo reality show, per questo la produzione ha deciso di mettere i naufraghi davanti ad un bivio: continuare o lasciare il gioco?

Per Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, l’avventura finisce qui. Durante i primi verdetti dei concorrenti che hanno deciso di restare, il concorrente più giovane di questa edizione prende parola per annunciare lo stop e, quindi, il perché:

Sono partito timido, introverso e legato anche troppo a mia mamma. Però grazie a questo percorso ho imparato ad essere autonomo ed indipendente. Ringrazio l’isola che mi ha dato tantissimo. Purtroppo per me, per motivi scolastici e di studio è impossibile continuare. E’ vero che mi mancano tutti a casa, però questa non è una scusante.

In studio si chiedono se la giustificazione è veramente questa, lui conferma nonostante Ilary Blasi prova a convincerlo: “Si tratta solo di un mese, puoi anche rinviare di 30 giorni“. Interpellata sua madre Carmen (che – per la cronaca – ha deciso di restare) confessa: “Non posso che appoggiare la sua decisione. Lo studio è importante e non voglio ostacolarlo“.

L’operazione di convincimento però continua, Alessandro viene chiamato in zona confessionale. Ilary Blasi si rivolge al ragazzo: “Mi giuri che questa è la vera motivazione?” Lui risponde: “Per molti può essere una cavolata, per me non lo è. Mi dovete credere. Ora è il momento di fare quello che desidero, riprendere gli studi“.

Ad aiutare la conduttrice, Nicola Savino e Vladimir Luxuria è uno dei suoi migliori amici Edoardo in collegamento: “Non sono totalmente d’accordo con la tua decisione. Mi farebbe piacere che tu andassi avanti, per quanto riguarda l’Università. Ti faccio sapere che se rimani, la prossima settimana ci potremo vedere“.

L'incoraggiamento di Edoardo ad Alessandro '"Stai facendo un viaggio bellissimo, sei entrato in punta di piedi e ti sei fatto valere" #Isola

Si fa il possibile, ma qualsiasi tentativo alla fine è vano: “La mia decisione è quella di non continuare il gioco” ufficializza Alessandro che, a quel punto, saluta i suoi amici stretti dell’Isola.

Edoardo (Tavassi) qui sull’Isola per me è stato il mio migliore amico, persona fondamentale e senza di lui in certi momenti avrei mollato. Gli voglio tanto bene. Guendalina la devo ringraziare perché (come mia mamma) tante volte si è confidata con me. Anche a lei voglio un’infinità di bene. Su Nicolas inizialmente ho avuto difficoltà a relazionarmi con lui, si è rivelato un consigliere fondamentale.

Infine i saluti a sua madre: “I rapporti con lei avete imparato a conoscerli. So che per te sarà un po’ più difficile però ti voglio dire una cosa: anche se, metti caso, a 35/40 anni mi dovessi fidanzare sappi che comunque tu sei la donna più importante della mia vita“.

"Per te ora sarà un po' più difficile, ma ricordati che sei la donna più importante della mia vita!"💞 #Isola

In studio si congratulano e per il percorso fatto in due mesi di Isola e salutano Alessandro, uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione. PS. Davanti alla decisione di un concorrente di non inseguire a tutti i costi la voglia sfrenata della ribalta mediatica e tornare sui passi degli studi, c’è solo da applaudire.