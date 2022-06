Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo si ritira: ecco perché

Marco Cucolo si ritira dall’Isola dei Famosi, anche il fidanzato di Lory del Santo non riuscirà a terminare l’avventura. Con il suo addio all’Honduras la somma totale dei concorrenti che hanno dovuto salutare il programma anzitempo arriva a quota nove. Non esattamente un record lusinghiero per il reality show che conferma un triste primato: è l’edizione con il maggior numero di ritiri da quando è arrivato a Mediaset.

Solo sette giorni fa Roger Balduino ha dovuto fare armi e bagagli per tornare in Italia a causa di un infortunio che non riusciva più a curare, anzi, a trascinare nonostante i ripetuti appelli al coraggio. Cucolo ha dovuto fare i conti prima con degli accertamenti medici da fare direttamente in Honduras insieme a Edoardo Tavassi, poi la notizia data direttamente dalla produzione dell’Isola tramite i social: il ritiro di Marco dal gioco è dovuto proprio a motivi medici senza ulteriori specifiche.

Cucolo lunedì ha salutato la sua compagna Lory (da ieri al centro della vicenda riguardante i commenti nel suo profilo instagram) che, dopo un breve passaggio a Playa Sgamatissima, ha lasciato l’Isola in seguito alla decisione del pubblico che ha preferito dare un’altra possibilità di gioco a Pamela Petrarolo.

A questo punto i naufraghi più longevi nonché temerari di questa travagliata sedicesima (e forse ultima?) edizione dell’Isola dei Famosi a Mediaset sono tre e rispondono ai nomi di: Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. Loro hanno ancora in mano il biglietto per la possibile finalissima, reggeranno sino all’ultimo oppure dovremo attenderci un altro colpo di scena e lasciare che il triste conteggio dei ritiri vada in doppia cifra?

Ad oggi, 9 giugno 2022, mancano esattamente 18 giorni alla serata in cui si proclamera il trionfatore (o la trionfatrice) dell’Isola dei Famosi 2022.