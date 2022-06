Non è solo un modo di dire: Lory del Santo ‘si commenta da sola’ e sul serio! Da ex vincitrice dell’Isola dei Famosi 2005 a recente eliminata (è uscita nella puntata di lunedì 6 giugno), Lory dopo la sua seconda esperienza dovrebbe essere tornata in pieno possesso dei suoi social… o forse no.

In tanti stamani hanno notato un’anomalia che fa piuttosto sorridere: dopo aver pubblicato un post sul suo Instagram che – fra l’altro – sembra mandare una frecciata a qualcuno dei suoi nemici sull’Isola (“Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti“), sono seguiti alcuni commenti di sostegno, peccato che parecchi di questi complimenti fossero firmati da… Lory del Santo!

Avete capito bene, l’ex naufraga (o chi per lei) si è dimenticata di cambiare il profilo e così ecco comparire una serie di “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola“, “Per come ti hanno trattata è un miracolo che tu abbia resistito 2 mesi e mezzo“, “Ti ammiro tantissimo (…) eri una perla in quel gruppo di selvaggi” e ancora “Sono scioccato dalla grande fetta di persone che ammirano elementi come Nicolas (Vaporidis, ndr)“.

Il post in questione è stato eliminato una volta segnalati gli errori, ma si sa come va a finire ai tempi del virale: Screenshot e via, ecco che il post rivive tra le prese in giro (alcune decisamente irrispettose) dei curiosi, tutto rimbalza di utente in utente. Un retweet via l’altro e voilà, Lory del Santo balza in vetta ai Trending Topic di twitter diventando il meme del giorno.

L’episodio non sorprende poi così tanto, basti pensare ai VIP che arruolano team di persone che si occupano dei social arrivando persino ad aprire qualche account fake pur di arrotondare il numero di followers e pur di non far mancare un cuoricino alquanto ipocrita. In questa situazione una disattenzione è stata ‘fatale’.

Isola dei Famosi 2022, Lory del Santo eliminata tra le polemiche

L’uscita di Lory dall’Isola è stata piuttosto amara. Lei, orgogliosa del percorso, prima di salire sul barchino che la eliminava definitivamente dal gioco ha affermato: “Esco a testa alta, sono felice di quello che ho fatto, non cambierei nulla di quello che ho fatto” ma Vladimir Luxuria, opinionista in studio, non ha mancato di darle la stoccata finale: “Sei bifronte. Abbiamo visto quando vai da uno e lanci il sospetto, queste cose le abbiamo viste, sei un’attrice“.

A difenderla da qualsiasi accusa ci ha pensato il manager della concorrente, Paolo Chiparo che non vuole sentir parlare di falsità:

Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità.

Lory risponderà alle accuse piovute su di lei lunedì prossimo?