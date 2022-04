L’Isola dei Famosi 16, Jeremias Rodriguez lascia: “E’ un mondo che non mi piace” (video)

Dopo aver perso il televoto contro la coppia Estefania – Roger, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare definitivamente ‘L’Isola dei Famosi 16‘ durante la nona puntata di lunedì 18 aprile 2022 (Qui, il video):

Anche il papà Gustavo, attualmente a Playa Smagada con Clemente Russo, ha appoggiato la sua scelta:

A nulla sono valsi i tentativi di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria (“Ti invito a rifletterci, bisogna educare ad andare fino in fondo alle sfide”) e Nicola Savino di farlo ritornare sui propri passi rimandando l’uscita dal gioco di qualche giorno:

Il mio scopo è di portare papà. Io ho fatto già due reality. Non ho mai vissuto di questo. E’ un mondo che non mi piace. Chi mi conosce lo sa. Sai quante cose non ho portato avanti. Sarà una in più che non ho finito. La mia vita è bellissima. Questa esperienza mi ha dato tanto. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa. Vedete il mio sorriso, è quello di una persona che non ha problemi. Ho bisogno di tornare a casa.