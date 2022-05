L’isola dei famosi 2022: domani i nuovi ingressi e da settimana prossima in onda solo di lunedì

In arrivo novità domani sera all’Isola dei famosi 2022. Come anticipato da queste colonne il programma condotto da Ilary Blasi si allunga e terminerà lunedì 27 giugno, ormai in estate, con la sua finalissima. Allungandosi di ben cinque puntate il programma prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay, ha bisogno di nuova linfa, che tradotto significa di nuovi concorrenti. Sempre qui su TvBlog abbiamo avuto modo di anticiparvi l’identità e la quantità dei nuovi naufraghi che impatteranno presto con le desolate spiagge dell’isola honduregna teatro di questo reality show.

Dunque sono tre i nuovi concorrenti di questo reality e rispondono al nome di Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Mancava ancora un dettaglio, cioè quando ci sarebbero stati questi nuovi ingressi, domanda a cui siamo in grado di rispondere oggi. I tre nuovi naufraghi faranno il loro trionfale ingresso nell’Isola dei famosi proprio nella puntata di domani sera del popolare programma di Canale 5.

Vedremo dunque i tre nuovi concorrenti approdare sull’Isola dei famosi domani sera, venerdì 6 maggio 2022, in occasione della nuova puntata di questo popolare programma televisivo. Per altro, siamo in grado di aggiungere che quella di domani sera sarà l’ultima puntata del programma che andrà in onda anche di venerdì sera. Dalla prossima settimana infatti l’Isola dei famosi 2022 andrà in onda solo di lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione, serie che si concluderà come noto con la finalissima venerdì 27 giugno in prima serata su Canale 5.

Appuntamento dunque per la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022, con i tre nuovi ingressi di cui sopra, domani sera venerdì 6 maggio in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi e l’amabile partecipazione di Vladimir Luxuria, Nicola Savino e dall’Honduras Alvin.