TvBlog Summer Celebrity Hits: Maurizio Costanzo presenta…

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

La bomba estalló

Las radiaciones tostan

Y matizan de azul

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

Todos con sombrero

El viento radioactivo

Despeina los cabellos

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

Al fin el mar es limpio

No mas peces hediondos

Sino agua fluorescente

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh