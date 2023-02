Nel giorno dei funerali solenni di Maurizio Costanzo (oggi pomeriggio, dalle 15.00, la diretta su Canale 5), Rai2 ha deciso di mandare in onda la puntata di BellaMa’ che sarebbe dovuta essere trasmessa venerdì pomeriggio e che invece era saltata a seguito della funesta notizia. La puntata registrata nei giorni scorsi sarà aperta da un video di Pierluigi Diaco nel quale il conduttore accennerà al rapporto che lo legava all’anchorman, dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto umano.

Queste le parole che pronuncerà Diaco in apertura di BellaMa’ oggi:

È un giorno triste. La morte di Maurizio è stata inaspettata. A lui sono stato legato da profondo affetto e da stima. Oggi è il giorno dell’ultimo saluto. Quella che vedrete tra poco è una puntata registrata la scorsa settimana, figlia anche di un’idea condivisa con Maurizio: intervistare Topo Gigio. Questa puntata è dedicata a Maurizio e al rapporto unico e indissolubile che ci unirà per tutta la vita.

Sabato mattina attraverso TvBlog Diaco aveva ricordato Costanzo (“Provo tanto dolore. Maurizio è stato tante cose belle e profonde per me. Dovrò sedimentare. Abbiamo riso fino all’ultimo“) prima di omaggiarlo recandosi con il marito Alessio Orsingher alla camera ardente allestita in Campidoglio, a Roma, dove era apparso visibilmente e comprensibilmente provato.

Diaco oggi pomeriggio parteciperà ai funerali solenni che si terranno alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, dove già dalle prime ore del mattino si sono assiepate centinaia di persone. Sui due lati dell’ingresso della chiesa, sono poggiate la corona dei figli Camilla, Saverio e Gabriele e quella della moglie Maria De Filippi che unisce rose rosse e anthurium. Sui lati della piazza, una moltitudine di camion e furgoni per le dirette tv.

Il messaggio di Diaco letto da Mara Venier a Domenica In

“Ho conosciuto Maurizio a 15 anni, grazie al suo fedele Alberto Silvestri. Sognavo di fare il suo mestiere con la sua stessa curiosità e con la sua costante, irrefrenabile passione. In lui ho trovato il papà che non ho mai avuto, il maestro più paziente e premuroso, l’amico e il confidente più spiritoso. Mi ha insegnato ad allenare la curiosità e la capacità di ascolto. Fino a due giorni prima della sua scomparsa, nelle poche ma divertenti conversazioni telefoniche dalla clinica, non ha mai smesso di prendermi in giro per come chiudevo gli occhi durante le canzoni a Bella Ma’. Per me è stato tutto. Il mio impegno da oggi sarà onorarlo, mettendo a frutto i suoi insegnamenti. Vivrà nel mio cuore per sempre“