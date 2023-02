Nella vita non sempre è il momento delle parole. Lo sappiamo tutti e lo bene anche Pierluigi Diaco, a maggior ragione dopo la notizia arrivata ieri della scomparsa di Maurizio Costanzo, i cui funerali saranno trasmessi in diretta tv lunedì pomeriggio. Lo ha fatto intendere nelle scorse ore quando, interpellato dalle agenzie di stampa, ha spiegato di avere “solo voglia di silenzio“. Il conduttore di BellaMa’ si è detto “dilaniato” e ha definito Costanzo “il mio migliore amico, il mio complice, il mio alleato. Tutto“.

Qualche ora dopo, quando il dolore continua comunque e inevitabilmente ad essere tanto, Pierluigi Diaco a TvBlog ribadisce il ruolo centrale dell’anchorman nella sua esistenza e confessa di aver riso insieme a lui fino all’ultimo:

Provo tanto dolore. Maurizio è stato tante cose belle e profonde per me. Dovrò sedimentare. Abbiamo riso fino all’ultimo.

Oggi su Rai1 alle ore 15.00 sarà proposta la prima intervista in assoluto realizzata da Diaco a Costanzo, di cui è stato autore, oltre che amico e confidente, per molti anni. Risale al 2019, dal programma Io e te.

Ieri su Rai2 la puntata prevista di BellaMa’ (quella del venerdì solitamente è registrata e ieri sarebbe stata dedicata a Topo Gigio) non è andata in onda e al suo posto è stata collocata un’altra intervista di Diaco a Costanzo, tratta sempre da Io e te (qui tutte le variazioni di palinsesto previste sulle reti Rai e su quelle Mediaset).

Nelle scorse ore sui social è apparso il commovente ricordo di Alessio Orsingher, marito di Diaco e giornalista di La7 (Tagadà e C’era una volta il Novecento). Fu proprio Maurizio Costanzo a unire in matrimonio i due nel 2017:

Maurizio amava Pierluigi e di conseguenza ha amato anche me. Era davanti a noi il giorno del nostro matrimonio. Per me non si muoverà mai da lì.