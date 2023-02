Maurizio Costanzo: i funerali in diretta tv

A poche ore dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, all’età di 84 anni, sono state diramate dal Comune di Roma, le modalità per dare l’ultimo saluto al grande giornalista.

La camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle ore 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle ore 10 alle 18.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

Come accaduto, in passato, per altre importanti personalità del mondo dello spettacolo e della cultura in generale, le esequie saranno tramesse in diretta tv su Rai 1 e presumibilmente anche su Canale 5 (anche se, ad oggi, manca ancora l’ufficialità).

I funerali di #MaurizioCostanzo si svolgeranno a Roma, in Piazza del Popolo, lunedì alle ore 15:00 e saranno trasmessi su Rai 1 pic.twitter.com/Gl1feKfmL4 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 24, 2023

Proprio poche ore fa, la Presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, attraverso una breve nota stampa, hanno ricordato il conduttore di molti talk andati in onda, per anni, sulla tv di Stato:

É morto Maurizio Costanzo, rivoluzionario del linguaggio televisivo

“Maurizio Costanzo è stato un innovatore del mezzo televisivo e un grande conoscitore dei gusti del pubblico. Il suo spirito eclettico e le sue capacità professionali lo hanno portato a cimentarsi nei campi della cultura e dello spettacolo in imprese variegate: testi di canzoni e sceneggiature, pièce teatrali e regie, inchieste e direzioni artistiche. Fin dagli esordi nella carta stampata, poi in radio e in tv, Costanzo ha saputo sintonizzarsi sullo spirito dei tempi e ha dato vita a prodotti e trasmissioni seguite da un pubblico ampio e trasversale. Dai tempi di ‘Bontà loro’ ha contribuito a fare del talk show un genere di successo e di particolare longevità. La Rai è l’azienda che gli ha fornito per prima l’occasione di sperimentarsi con la radio e la televisione e con la quale ha mantenuto sempre rapporti di qualificata collaborazione. Mancheranno a tutti, ai colleghi e agli spettatori, la sua inconfondibile ironia e la sua intelligenza versatile”.

Foto | Ufficio stampa Rai