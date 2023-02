Morte Maurizio Costanzo: variazione dei palinsesti Rai e Mediaset

La morte di Maurizio Costanzo ha comportato, nel giro di poche ore, a ridefinire i palinsesti di venerdì 24 febbraio 2023 di Rai e Mediaset. Il giornalista che, in tutta la sua lunga carriera, ha lavorato, per la tv di Stato e per il gruppo editoriale creato da Silvio Berlusconi, nella giornata di oggi (e sicuramente nei giorni successivi), sarà omaggiato come merita.

Un cartello a rotazione su tutte le reti Mediaset oggi per salutare la scomparsa di Maurizio Costanzo. “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”. A firmarlo Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Poi seguiranno spot a rotazione e altre

iniziative.

MORTE MAURIZIO COSTANZO: CAMBIO PALINSESTI RAI

– Pierluigi Diaco, al posto di BellaMà, ha riproposto l’ultima intervista a Costanzo realizzata per ‘Io e te’. Il conduttore è legato non solo professionalmente al giornalista ma anche affettivamente. E’ stato, infatti, Maurizio ad ufficializzare l’unione civile tra Diaco ed il marito Alessio Orsingher.

– Domani 25 febbraio, alle 20.20, su Rai 3, Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, padrone di casa di ‘Le parole’, in collegamento con Vladimir Luxuria, ricorderanno Maurizio Costanzo.

– Per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, Rai Cultura cambia la propria programmazione, proponendo “Maurizio Costanzo, memorie Rai”, un viaggio nella sua lunga carriera televisiva e artistica, in onda – dopo una prima trasmissione stasera alle 21.10 su Rai Storia – sabato 25 febbraio alle 9.30 e 18.30, e domenica 27 alle 6.30 e alle 17.00 sempre su Rai Storia.

MORTE MAURIZIO COSTANZO: CAMBIO PALINSESTI MEDIASET

– Oggi pomeriggio, non è andato in onda, il consueto appuntamento con ‘Uomini e Donne’. Mentre, è stata confermata la striscia quotidiana di ‘Amici’. Non si conosce ancora, invece, il ‘destino’ dello speciale della domenica del talent show di Maria De Filippi e di ‘C’è posta per te’.

– Su Canale 5, in prima serata, con Nicola Porro, Speciale Matrix, in collaborazione con Tg5, Costanzo l’uomo che ha cambiato la tv. Su Rete 4, invece, non ci sarà, ‘Quarto Grado’. Al suo posto, il film ‘Guardia del Corpo’.

