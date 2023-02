Perché Amici 22 non va in onda oggi 26 febbraio 2023

Amici 22, il talent show, condotto da Maria De Filippi, in onda, oggi, domenica 26 febbraio 2023, non sarà trasmesso. La scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì 24 ha modificato il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset spingendo la rete ad uno stop forzato di tutte le principali produzioni di intrattenimento. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire il percorso di cantati e ballerini per accedere al serale, quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHÉ AMICI 22 NON VA IN ONDA?

Nei giorni scorsi, a seguito della morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha deciso di sospendere a tempo determinato, tutti i programmi di Maria De Filippi. Per questo, anche il talent show, la cui ultima puntata è stata registrata lo scorso giovedì, non andrà in onda nella giornata odierna. Il daytime, salvo nuove variazioni in palinsesto, dovrebbe riprendere regolarmente martedì 28.

AMICI 22 NON VA IN ONDA OGGI 26 FEBBRAIO 2023: QUANDO TORNA?

La trasmissione di Canale 5, con lo speciale della domenica, dovrebbe tornare in onda regolarmente il 5 marzo 2023 con un imperdibile nuovo appuntamento. Quale allievo, con grinta e determinazione, conquisterà la maglia oro per il serale? Nuove prove, tante sfide attendono cantanti ed allievi prima di tagliare il traguardo finale.

AMICI 22 OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO TERRA AMARA E BEAUTIFUL

A seguito della morte di Maurizio Costanzo e alla cancellazione della puntata odierna, la soap turca ‘Terra amara’ allunga con due nuovi episodi mentre ‘Beautiful’ allieterà i propri fan con tre appuntamenti inediti. A seguire, uno speciale di ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin dedicato interamente al giornalista.

Moltissimi gli ospiti chiamati in studio per condividere, attraverso immagini, testimonianze inedite e racconti di vita privata, la storia di una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria.

Inoltre, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato da Silvia Toffanin, racconterà del suo legame personale e lavorativo con Costanzo.

Durante la trasmissione anche tanti altri ricordi da parte di amici e colleghi, tra cui quelli di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa.

Infine, verrà riproposta l’ultima intervista televisiva di Costanzo che aveva rilasciato proprio a ‘Verissimo’ lo scorso 8 gennaio 2023.