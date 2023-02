“Faremo la puntata più divertente di tutte oggi, in tuo onore“: questa la promessa che fa Fiorello a Maurizio Costanzo nell’inedita anteprima con cui apre la puntata di Viva Rai 2! di lunedì 27 febbraio 2023. Nonostante manchino poche ore ai funerali del giornalista scomparso venerdì scorso.

Un’anteprima in solitaria, senza gag, registrata alle prime luci dell’alba, con gli occhi umidi ma con la voglia di omaggiare un amico cui deve molto della sua carriera artistica.

“Eccoci qui. Sono tre giorni che penso a cosa dire di te senza essere banale, ridondante… Maurizio, sono tre giorni che parlano di te, che dicono cose stupende di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della tv e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo”

dice Fiorello, iniziando il suo ‘dialogo’ immaginario.

“So quanto ti piacesse ridere e noi ci siamo divertiti, eh Maurizio! Abbiammo fatto di tutto: ti ho fatto fare Porthos dei Tre Moschettieri, hai suonato il sax per finta, abbiamo ballato il cha cha cha, abbiamo riso di cose assurde che per gli altri invece non volevano dire niente… e adesso sono qua e devo fare lo show. E oggi cercheremo di fare la puntata più divertente in tuo onore. Speriamo di riuscirci perché deve essere ancora e ancora più divertente…”.

Arriva, non senza difficoltà, il momento di cantare:

“Ora però voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, Se telefonando, che in questi giorni l’hanno suonata mille volte, guarda, e adesso mi ci metto pure io.. Ti ricordi, ti dicevo ”Le cose come non le so fare io non le sa fare nessuno’, e allora io adesso la canterò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla e Saverio, dicendoti ‘Grazie, signor Costanzo!’… ti ricordi, ti chiamavo sempre signor Costanzo, poi un giorno mi hai detto, testuale (e imitandolo ancora una volta, ndr), ‘Mo’ hai rotto i cogli0ni co’ sto signor Costanzo… chiamami Maurizio’. Ciao Maurizio”.

Una intro piena di affetto, una canzone fatta di mestiere, combattendo la commozione e una puntata che poi scivola tra i risultati del PD, Ultimo che canta e i soliti momenti di show di Viva Rai 2. Quel velo di malinconia di sottofondo si sente e la puntata ha tutto il sapore dello spettacolo del clown che muore dentro. Struggente, se si riesce a guardare oltre la superficie. Perché il dolore ha molte facce.

Viva Rai 2!, la puntata in onore di Costanzo

Una puntata, come detto, all’insegna dell’ironia sul PD, tra risultati e litigi, con Ultimo ospite e mai tanto sorridente e divertito come accanto a Fiorello. Alle spalle, un silenzioso Angelo Duro, presenza inquietante ma muta. Il cast di Sanremo insomma sta andando in fila a casa di Fiorello e se anche questa non è stata la puntata più divertente della stagione, l’omaggio di Fiorello sta nell’aver scelto di andare in onda per divertire, così come hanno fatto tante volte insieme con Costanzo. E un pensiero all’amico Maurizio arriva anche sul finale, con quel ‘Ciao’ strozzato in gola, rivolto un po’ al pubblico e un po’ al ‘Signor Costanzo’.