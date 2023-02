Domani, domenica 26 febbraio, Citofonare Rai2 non andrà in onda. Lo ha comunicato Viale Mazzini ieri sera, senza fornire spiegazioni dettagliate. Stando a quanto risulta a TvBlog, la decisione sarebbe legata al lutto del mondo della tv per la morte di Maurizio Costanzo, i cui funerali avranno luogo a Roma lunedì 27 febbraio.

Infatti, la puntata prevista per domani di Citofonare Rai2 era stata già registrata (con durata inferiore rispetto al solito, per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di Sci alpino in diretta da Crans Montan) e presentava contenuti e, soprattutto, un’atmosfera che sarebbe apparsa a tutti in contrasto con i sentimenti del pubblico e degli stessi protagonisti del programma, a partire dalle conduttrici Paola Perego e Simona Ventura, legate entrambe da un rapporto di amicizia e di stima a Maurizio Costanzo e a sua moglie Maria De Filippi.

Dunque, le esibizioni canore, i riferimenti al Carnevale e il generale clima di goliardia sarebbero davvero sembrati inopportuni, considerando che in quegli stessi minuti nella Capitale sarebbe andato avanti l’omaggio a Costanzo da parte di colleghi, amici e telespettatori presso la camera ardente allestita al Campidoglio (l’apertura al pubblico è prevista oggi, proprio in questi minuti).

Il team che lavora a Citofonare Rai2 avrebbe chiesto di poter andare in onda in diretta, in modo da dedicare l’intera puntata a Costanzo, ma la richiesta non sarebbe stata accolta, a quanto pare, per motivi di natura tecnica. Dunque, domani niente Citofonare Rai2. Al posto della trasmissione condotta dalla coppia Perego-Ventura alle ore 12.05 sarà proposto l’episodio La nuova madre della serie tv Un ciclone in Convento. A seguire, alle ore 13.00, come di consueto appuntamento con il Tg2. Citofonare Rai2 tornerà in onda regolarmente domenica 5 marzo.