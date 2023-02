Tra qualche ora, a partire dalle 14, su Canale 5 andrà in onda uno speciale Verissimo in collaborazione con TG5 che ha per titolo ‘Ciao Maurizio’. Silvia Toffanin seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo, che si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma alle 15. La cerimonia funebre sarà seguita in collegamento dalla Capitale dagli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi, mentre negli studi di Milano ci saranno Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.

Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo: i funerali in diretta tv

‘Ciao Maurizio’ documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana che si è spento all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio.

Per seguire le esequie di Maurizio Costanzo non saranno ovviamente trasmessi i nuovi appuntamenti con i due programmi di Maria De Filippi che occupano la fascia del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Non è stata ancora decisa la data di messa in onda delle puntate registrate ma inedite di Uomini e Donne e Amici: il primo è sospeso dal 24 febbraio, giorno della scomparsa di Costanzo, in segno di profondo rispetto e vicinanza affettiva nei confronti della conduttrice, al fianco del giornalista per oltre 30 anni, mentre di Amici non è stato trasmesso il consueto speciale della domenica, coperto dalle soap e sostituito da un commosso ricordo di Costanzo. Ai fan delle due trasmissioni, nei prossimi giorni, comunicheremo quando riprenderà la messa in onda e quando iniziarenno le nuove registrazioni.

A oggi, Mediaset non ha comunicato ulteriori variazioni in palinsesto per le trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Gli affezionati telespettatori, sicuramente, non dovranno aspettare molti giorni prima di rivedere in video i propri beniamini e le loro storie.