TvBlog Summer Celebrity Hits: Milly Carlucci presenta…

Prosegue la nostra carrellata quotidiana qui su TvBlog con le canzoni dell’estate dei personaggi della nostra televisione nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. Oggi è la volta di una delle colonne della televisione pubblica, un personaggio nato e cresciuto in Rai, seppur con qualche scappatella dall’altra parte del Tevere televisivo, che nel nostro paese vuole dire Mediaset. Stiamo parlando di Milly Carlucci, la conduttrice, padrona di casa e direttore artistico di Ballando con le stelle, il programma che presidia da tempo il sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, la cui prima puntata dell’edizione 2022 è fissata per sabato 8 ottobre, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1 e questa sera uno Speciale Techetechete con il lancio del cast.

Ballando con le stelle 2022 è in piena evoluzione ed il cast si è formato proprio in queste settimane che ci separano dal suo debutto sopra menzionato e con una giuria totalmente confermata e non poteva essere altrimenti, vista la loro perfetta alchimia. Eccoci però alla puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits ed ecco alla canzone dell’estate di madame Carlucci Milly. Si tratta di Everytime You Go Away, brano scritto da Daryl Hall e reso famoso nel 1985 da una cover eseguita da Paul Young.

La versione originale di questa canzone fu inserita nell’album del 1980 Voices di Hall & Oates, ma è grazie alla versione di Young, pubblicata cinque anni dopo, che riuscì ad arrivare in vetta alla Billboard Hot 100 il 27 luglio 1985. La canzone inoltre arrivò alla prima posizione della classifica Hot Adult Contemporary Tracks ed alla quarta della Official Singles Chart. Dunque la canzone dell’estate di Milly Carlucci è Every time you go away nell’interpretazione di Paul Young.

Don’t leave me all alone

I’m picking up the pieces (I’m picking up the pieces)

Don’t leave me all alone

I’m picking up the pieces (I’m picking up the pieces)

Don’t leave me all alone

I’m picking up the pieces (I’m picking up the pieces)

Don’t leave me all alone

Hey

If we can solve any problem

Then why do we lose so many tears?

Oh, so you go again

When the leading man appears

Always the same thing

Can’t you see

We’ve got everything

Going on and on and on

Every time you go away

You take a piece of me with you

Every time you go away

You take a piece of me with you, ooh

Go on and go free, yeah

Maybe you’re too close to see

I can feel your body move

Doesn’t mean that much to me

I can’t go on

Saying the same thing

‘Cause can’t you see?

We got everything

Baby, even though you know

Every time you go away, yeah

You take a piece of me with you, oh

Every time you go away

You take a piece of me with you, ooh

Oh

I can’t go on

Saying the same thing

‘Cause, baby, can’t you see?

We got everything

Going on and on and on

Every time you go away

You take a piece of me with you

Every time you go away

You take a piece of me with you

Picking up the pieces

Every time you go away (ooh)

You take a piece of me with you (be careful)

Every time you go away (every time you go)

You take a piece of me with you

You take a piece of me

Every time you go away (oh)

You take a piece of me with you (every time you go)