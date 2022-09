Si scaldano sempre di più i motori per l’edizione 2022 di Ballando con le stelle, il cui debutto è fissato per sabato 8 ottobre in prima serata su Rai1. In quella data il generale Carlucci Milly schiererà il suo reggimento pronto a scendere in campo per combattere la battaglia del sabato sera televisivo contro il collaudato nemico schierato da Canale 5 con i volti del cast del varietà Tu si que vales. Una lotta a tutto campo che si protrarrà per parecchie settimane e che abbraccerà tutta la serata del sabato fra le 20:40 e l’una di notte.

Vi abbiamo parlato da queste colonne del cast nuovo di zecca pronto a scendere in campo presso il palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma, teatro della gara fra 13 celebrità che si contenderanno la coppa di campione 2022 di Ballando con le stelle. Vi abbiamo anche raccontato degli adii fra i maestri del team di Milly Carlucci e oggi vi diamo conto di un appuntamento a sorpresa che vedrà in campo la squadra di Ballando con le stelle 2022 nell’access prime time di Rai1.

Giovedì 8 settembre 2022 in prima serata su Rai1, subito dopo il Tg1 delle ore 20 andrà in onda una puntata Speciale di Techetechete dedicata a Ballando con le stelle. All’interno di questo appuntamento insieme a tutta una serie di filmati di repertorio, si inseriranno dei lanci originali di Milly Carlucci che andranno a presentare – per la prima volta nel corso di Techetechete – tutto il nuovo cast di concorrenti dello show campione di ascolti di Rai1.

Due giorni dopo poi dall’Arena di Verona nello spettacolo musicale di Rai1 Tim music awards Milly tornerà a presentare live il cast del programma e a lanciare il nuovo gruppo di maestri che animeranno questa nuovissima edizione dello show del sabato sera di Rai1. la cui prima puntata è prevista sabato 8 ottobre in prima serata, subito dopo il Tg1 delle ore 20.