Si avvicina sempre di più la data di partenza dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti della Rai che la direzione distribuzione di Marcello Ciannamea (in pole per nuovi e più importanti incarichi nella televisione pubblica nel caso vinca il centro destra le prossime elezioni politiche) ha posizionato anche quest’anno nella delicatissima serata del sabato. Del resto solo una Kamikaze come Milly Carlucci ha il coraggio di posizionarsi in quella serata, ormai usucapita su Canale 5 da Maria De Filippi, che ci posiziona in autunno Tu si que vales (con cui si dovrà confrontare ancora una volta “Ballando“) e poi in inverno con C’è posta per te e a primavera con Amici prime time.

Eccoci qui a darvi conto di altre anticipazioni rispetto a questo programma di cui è stato già reso noto, seppur in maniera ufficiosa, il cast dell’edizione in partenza sabato 8 ottobre a partire dalle ore 20:40. Oggi vi diamo conto di tutta una serie di cambi nel cast dei maestri, ovvero di quei professionisti che allenano durante la settimana le celebrità, nel caso specifico le “stelle” che compongono il gruppo di concorrenti dello spettacolo del sabato sera di Rai1.

Sui 13 maestri che accompagneranno gli altrettanti vip che saranno i protagonisti della gara della prossima serie di Ballando con le stelle avremo 6 volti nuovi e altrettanti addii. Non faranno più parte del gruppo di maestri di Ballando con le stelle Giordano Filippo, che nell’ultima serie del programma accompagnava Valeria Fabrizi. Quindi Maria Ermachkova, ballerina e coreografa moscovita che ha accompagnato nell’edizione 2021 di Ballando Memo Remigi.

Non farà più parte del cast di maestri di Ballando con le stelle 2022 pure Maykel Fonts, il bravo ballerino e coreografo cubano che ha guidato nella passata edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, Mietta, Maykel sarà impegnato quest’anno in una tournee in Messico. Non ci saranno poi fra i maestri di Ballando con le stelle pure Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che però faranno parte del cast della trasmissione come commentatori da bordo campo e poi condurranno le 4 puntate di Ballando on the road. C’è poi un altro maestro di Ballando con le stelle, ovvero Stefano Oradei che ha ufficializzato il suo addio allo show di Rai1 in un post sul suo profilo Instagram, per la verità Oradei già non faceva più parte del gruppo di maestri di Ballando dallo scorso anno, quando partecipò solo in qualche puntata per dei balli corali. C’è poi da segnalare l’addio anche di Roberta Bruzzone, che non avrà una sostituzione fissa nel programma, ma a fianco di Alberto Matano interverranno di puntata in puntata alcuni dei volti di Rai1.

Tutto il cast del programma, dai maestri fino naturalmente ai concorrenti sarà presentato da Milly Carlucci in persona la serata di sabato 10 settembre dall’Arena di Verona durante i Tim music awards in diretta su Rai1 condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.