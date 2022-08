Dopo cinque anni e dopo cinque diverse edizioni a cui ha preso parte, Roberta Bruzzone lascia Ballando con le Stelle. Le indiscrezioni erano a iniziate a circolare già da inizio luglio quando a riportare la notizia di un incerto ritorno nel dancing show di Ra1 era stato Dagospia, seguito nei giorni scorsi dal sito DavideMaggio.it che aveva data per certa l’uscita di scena della Bruzzone, con l’arrivo invece nella giuria popolare guidata da Rossella Erra degli ex maestri Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

A dare l’annuncio oggi è stata la stessa Bruzzone, che ha deciso di raccontare in un post su Instagram le ragioni di quello che è un addio voluto dalla diretta interessata e non subito, come tiene a specificare:

Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le Stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare. Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast.

Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni.

Ad maiora semper

Roberta Bruzzone abbandona così il programma di Milly Carlucci dopo aver commentato per ben cinque edizioni dai tavolini a bordopista esibizioni e percorsi, di gara e non, dei vari concorrenti che si sono alternanti sotto il lampadario dell’Auditorium del Foro Italico, ruolo nel quale nelle ultime due edizioni è stata affiancata stabilmente da Alberto Matano, che l’ha saluta così con un commento al suo post: “Mi mancherai, ma noi ci vediamo sempre a La Vita in Diretta”.