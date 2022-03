Rai1 a tutta musica per un inizio d’estate con Lucio Dalla e Gigi D’Alessio. Music awards a settembre

La prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo darà il benvenuto all’estate, si spera libera dalla maledetta pandemia da Covid 19, con due appuntamenti imperdibili per gli amanti della buona musica leggera. Siamo in grado di anticiparvi l’approdo ed il relativo posizionamento di due serate musicali da non perdere sul primo canale della televisione di Stato. La prima serata di cui vi diamo conto è un progetto di cui si parla da un po’ di tempo e vedrà protagonista il ricordo di un grande cantautore ed artista italiano Lucio Dalla. Rai 1 dedicherà al grande artista bolognese un grande concerto che si dovrebbe svolgere dall’Arena di Verona venerdì 3 giugno in prima serata, location scelta per dare alla serata il sapore dell’evento e che ospiterà ma solo a settembre anche i Music Awards condotti da Carlo Conti.

Sarà un grande appuntamento musicale in cui avremo il piacere di risentire alcune delle più belle e celebri canzoni del suo sterminato repertorio musicale, fatto di tantissimi pezzi che hanno fatto palpitare il cuore di tantissime persone, oltre che tener loro compagnia con i suoi brani così apprezzati da un foltissimo pubblico. La serata sarà condotta da Carlo Conti e vedrà susseguirsi sul palcoscenico tantissimi cantanti che onoreranno il ricordo del grande Lucio Dalla interpretando i suoi pezzi. Un evento prodotto in collaborazione con la Ballandi e la Friends & Partner la cui messa in onda è appoggiata sulla serata di venerdì 3 giugno 2022.

Ma le serate musicali prologo dell’estate 2022 non si fermeranno con quella dedicata al grande Lucio Dalla, ma si sta lavorando, probabilmente per una messa in onda il 17 giugno, sempre di venerdì, per un grande one man show con protagonista un volto ormai di Rai 1, avendo lui preso casa nel gruppo di coach di Voice senior, programma e coach confermati anche per il prossimo autunno sempre su Rete 1. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio che sarà il protagonista di un grande one man show la cui location dovrebbe essere Napoli, piazza del Plebiscito.

Sarà questo un grande show musicale, sempre prodotto con la collaborazione della Ballandi e della Friends & Partner, in cui il cantautore partenopeo duetterà con tanti colleghi, fra canzoni del suo repertorio e canzoni di chi lo affiancherà sul palcoscenico di Napoli. Un inizio d’estate a tutta musica su Rai 1, con la serata dedicata a Lucio Dalla condotta da Carlo Conti, con l’one man show napoletano di Gigi D’Alessio, a cui si aggiungeranno a settembre i Music Awards dall’Arena di Verona.