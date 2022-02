Lucio Dalla, il ricordo tv, radio e web a dieci anni dalla scomparsa

Il 1 marzo 2012, a pochi giorni dal suo 69esimo compleanno, moriva Lucio Dalla: la sera prima si era esibito al Montreaux Jazz Festival e solo pochi giorni prima aveva partecipato al Festival di Sanremo, su richiesta accorata dell’allora direttore artistico Gianni Morandi, accompagnando il giovane Pierdavide Carone.

Dieci anni dopo la tv prova a ricordarne la grandezza, ma senza quell’omaggio che Rai 1 sperava di organizzare nel suo nome, inizialmente previsto per il 4 marzo con Carlo Conti e Fiorella Mannoia (e dimentichiamo quel siparietto piuttosto triste a Sanremo 2022). In compenso altre reti e altre piattaforme omaggiano Dalla, puntando sulla sua poliedricità musicale e artistica. Un omaggio già iniziato nei giorni scorsi e di cui adesso cerchiamo di dare un palinsesto ragionato, tra radio, tv e web.

Lucio Dalla su RaiPlay

Partiamo da RaiPlay per la scelta interessante fatta dalle Teche Rai che lo ricorda con un programma particolare, Automobili, adattamento televisivo dello spettacolo teatrale “Il futuro dell’automobile e altre storie”, ideato da Dalla insieme al poeta Roberto Roversi e che andò in onda dal 15 febbraio al 29 marzo 1977. Un concept show, così come fu l’album omonimo, che raccontava il fenomeno dell’automobile nell’Italia del secondo ‘900 nei suoi risvolti tecnici, economici, sociali, politici, in una chiave che riusciva a essere sia ironica che epica, in cui si mescolavano diversi codici espressivi, dalla musica alla poesia, dal cinema al disegno. Nelle sei puntate – disponibili dal 25 febbraio su RaiPlay – con Dalla ci sono ospiti come Roberto Benigni, Dario Fo, Paolo Conte, Francesco Guccini. Una di quelle chicche per le quali bisogna sempre ringraziare Rai Teche e RaiPlay.

Sempre su RaiPlay è disponibile dal 1° marzo una puntata del sempre ottimo Ossi di Seppia con Ron che ricorda l’amico e collega: una fratellanza umana e artistica portata sullo schermo con affetto e con quella semplicità che sa colpire. I contenuti speciali però saranno diversi, sia in Home Page, che nelle sezioni Musica e Teche.

Su fronte radio, Radio Techetè propone uno Speciale Lucio Dalla, a cura di Elisabetta Malantrucco, diviso in due parti rilasciate il 1° e il 2 marzo, con tre interviste al cantautore bolognese.

Il ricordo di Dalla sulle reti Rai

Seguiamo un ordine cronologico nella proposta, non pazzesca, delle reti Rai.

Su Rai 5 dal 1° al 4 marzo va in onda uno Speciale Cantautori in quattro puntate che racconta Dalla tra curiosità, musica e film: si parte proprio con Dalla attore nel film Sovversivi dei fratelli Taviani.

Su Rai Storia mercoledì 2 marzo va in onda Italiani – Lucio Dalla, in replica anche il 3 e il 4 marzo, per ripercorrerne vita e carriera con testimonianze di amici, colleghi e anche critici.

Per le generaliste scende in campo Rai 3 che giovedì 3 marzo, alla vigilia del suo compleanno, trasmette il docufilm Per Lucio, firmato da Pietro Marcello con Stefano Bonaga e Umberto “Tobia” Righi. Un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico del cantautore bolognese, con i racconti inediti del manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. A seguire la puntata di Grandi protagonisti dedicata a Lucio Dalla, programma ideato e condotto da Giancarlo Governi che ripercorre la carriera di Dalla, dagli inizi come clarinettista jazz al successo pop e internazionale di Caruso.

Si chiude con Rai Storia che domenica 6 marzo ospita Ron che farà rivivere cinquant’anni di amicizia e di canzoni attraverso il palinsesto della sua “Domenica con”, lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana.

Dieci anni senza Lucio su Radio Rai

La musica di Lucio Dalla risuonerà su tutti i canali radio Rai, in frequenza e online Sarà ricordato su Radio 2 dai microfoni di “Back2Back” da Ema Stokholma e Gino Castaldo, ma è soprattutto Rai Radio3 a celebrare l’eredità artistica di Dalla dedicandogli l’intera colonna sonora del pomeriggio e inserendolo in tutti i programmi in palinsesto, tra cui Fahrenheit che avrà come album del giorno “Lucio” o Hollywood Party che ne ricorda i legami con il cinema, per arrivare a uno speciale live dalla Sala M di Via Asiago, “Lucio dove vai – Il Dalla degli esordi e la stagione con Roberto Roversi”, nel quale la cantante Costanza Alegiani rivisiterà alcuni brani della prima stagione di Lucio Dalla (“Anna Bellanna”, “La casa in riva al mare”, “Due ragazzi” e appunto la citata “Lucio dove vai”) e affronterà il vasto capitolo della produzione discografica legata alla collaborazione con il poeta Roberto Roversi. Una diretta originale, presentata da Valerio Corzani, con Marcello Alulli al sax e Riccardo Gola al contrabbasso a completare il trio con la Alegiani e la partecipazione del chitarrista Francesco Diodati.

Su TvLoft l’omaggio di Assante e Castaldo

Se la Rai utilizza per lo più contenuti di repertorio e docufilm terzi, con la sola eccezione del live radiofonico, TvLoft confeziona una puntata speciale di un suo nuovo format dedicato alla musica, Double Rock, dal significativo titolo Semplicemente Lucio Dalla, in onda gratuitamente martedì 1 marzo. A condurre il format e a raccontare Dalla ci pensano Ernesto Assante e Gino Castaldo, colonne del giornalismo e della critica musicale italiana, autori peraltro del volume “Lucio Dalla”, edito nel 2021 da Mondadori.

“Aveva dita troppo corte per suonare il piano, non conosceva abbastanza la musica per comporre, aveva un fisico lontano da ogni canone, aveva collezionato insuccessi discografici, non aveva una cultura da intellettuale. Eppure è diventato uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana”

si legge nel libro ed è di fatto il ‘manifesto’ dell’eccezionalità e la straordinarietà dell’arte di Dalla, che Assante e Castaldo hanno studiato con attenzione e con passione. Ne nasce una biografia “umana piena di musica, e una biografia musicale piena di vita“, che forse riesce a rendere più di altro la multidimensionalità di un artista dalle sfumature infinite. Un contenuto originale, quindi, e fruibile gratuitamente online anche per chi non è abbonato alla piattaforma.