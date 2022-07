Mentre è in pieno svolgimento il reclutamento da parte del generale Carlucci Milly del cast di concorrenti dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, con i nomi di Nino D’Angelo e Gabriele Garko in pole position, arrivano le prime novità rispetto alla nuova serie del varietà del sabato sera di Rai1. Novità che riguardano, per esempio, un nuovo appuntamento che diventerà certamente imperdibile per i tanti fans di questo spettacolo di varietà. Se infatti il sabato sera televisivo su Rai1 è l’elemento centrale di tutto il processo di realizzazione di Ballando con le stelle, arriverà in autunno in corrispondenza con la prima puntata dell’edizione 2022 dello show della prima rete un nuovo appuntamento.

Il programma avrà una cadenza settimanale, verranno realizzate anche più di una puntata a settimana e andrà in onda su Rai play, questo per rendere più fluida la fruizione dei contenuti originali di questo nuovo appuntamento legato a Ballando con le stelle. Si tratta quindi di un programma, titolo ancora in definizione, in cui verranno mostrati tutti i dietro le quinte di Ballando con le stelle.

In sostanza tutti quei video che vediamo montati nel corso della puntata del sabato sera di Ballando con le stelle, verranno diffusi in maniera più estesa, con contenuti originali per tutti i fans del programma e dei concorrenti in gara. Vedremo dunque prima di tutto gli allenamenti cui si sottoporranno i concorrenti di Ballando con le stelle, con i dialoghi dei vip insieme ai loro maestri. Ma verrà mostrata anche la costruzione della scaletta della puntata del sabato successivo, con la scelta di balli da eseguire, comprese le canzoni che li accompagnano, ma non solo, vedremo anche tutto quello che diventa determinante alla scrittura dello show del sabato sera di Rai1.

Insomma, tutto quello che avreste voluto vedere su Ballando con le stelle, ma che non avete mai potuto vedere. Tutto ciò verrà dunque mostrato in questo nuovo appuntamento che diventerà parte integrante dell’agenda televisiva della prossima edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci e prodotto con l’amabile collaborazione di Ballandi multimedia, la cui prima puntata, delle 11 previste, andrà in onda sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.