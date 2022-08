TvBlog Summer Celebrity Hits: Marco Liorni presenta…

Era l’anno di grazia 1978 ed in Italia, come del resto nel mondo spopolava un nuovo genere musicale “La disco“. Le discoteche del nostro paese diffondevano tanti brani proprio di questo genere musicale, molto coinvolgente e fra i fans di questa musica c’era anche un giovanissimo ragazzo romano che oggi è il deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits: Marco Liorni.

Il pezzo scelto da Marco come sua canzone dell’estate è “Le Freak” del gruppo musicale degli “Chic“. Brano popolarissimo nel 1978, “Le Freak” fu il terzo singolo del gruppo degli Chic ed il primo ad arrivare in cima alla Billboard Hot 100. Grazie proprio a questo brano Marco ha scoperto che gli piaceva presentare canzoni, miscelarle, insomma canzone che gli ha permesso di scoprire la passione per la radio e poi per la tv. Insomma un pezzo apri pista per quella che sarebbe poi diventata la sua carriera.

Marco Liorni oggi è un apprezzato professionista della nostra tv ed attualmente è alla guida del preserale campione di ascolti di Rai1 “Reazione a catena” e in autunno tornerà a guidare Italia sì nel pomeriggio del sabato sempre sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Oggi però Marco torna ai suoi inizi in questo mondo lanciando appunto la sua canzone dell’estate che è “Le Freak“. Questa canzone fu il il maggior successo commerciale mai ottenuto dalla Atlantic Records, l’etichetta che pubblicava il singolo, e del gruppo Warner Music, fino al 1990, anno in cui il record fu battuto da Vogue di Madonna.

Questo brano ottenne poi un ottimo successo anche in Europa, dove raggiunse le vette delle classifiche di Svizzera, Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Italia e Norvegia. La canzone è stata piazzata alla posizione numero 19 della classifica stilata dalla rivista statunitense Billboard All Time Top 100.

One, two

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Have you heard about the new dance craze?

Listen to us, I’m sure you’ll be amazed

Big fun to be had by everyone

It’s up to you, it surely can be done

Young and old are doing it, I’m told

Just one try and you too will be sold

It’s called ‘Le Freak’, they’re doing it night and day

Allow us, we’ll show you the way

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

All that pressure got you down

Has your head been spinning all around?

Feel the rhythm, check the rhyme

Come on along and have a real good time

Like the days of Stomping at the Savoy

Now we “freak, ” oh, what a joy

Just come on down to the fifty four

Find your spot out on the floor

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Now freak

I said freak

Now freak

All that pressure got you down

Has your head been spinning all around?

Feel the rhythm, check the rhyme

Come on along and have a real good time

Like the days of Stomping at the Savoy

Now we “freak, ” oh, what a joy

Just come on down to the fifty four

Find your spot out on the floor

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!

Ah, freak out!

Le freak, c’est chic

Freak out!…