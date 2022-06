Reazione a Catena – L’intesa vincente è un game show in onda nel preserale estivo di Rai 1, condotto da Marco Liorni.

Nell’estate 2022, fino in autunno inoltrato, andrà in onda la sedicesima edizione del quiz basato sulla padronanza della lingua italiana e sull’associazione logica delle parole.

Reazione a Catena è un programma di di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci e di Ivo Pagliarulo, scritto con Giancarlo Antonini, Simona Forlini, Christian Monaco, Alessandro Venditti, Marzia Fiori Andreoni, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Simona Riccardi e Paolo Fichera, e prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment. La regia è a cura di Amedeo Gianfrotta.

Come vedere Reazione a Catena in tv e in streaming

La sedicesima edizione del game show andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022, nel preserale di Rai 1, tutti i giorni alle ore 18:45.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Reazione a Catena 2022: puntate

La sedicesima edizione del programma andrà in onda dal 6 giugno fino al 30 ottobre 2022.

Chi conduce Reazione a Catena

Il conduttore della nuova edizione di Reazione a Catena sarà Marco Liorni, al timone del game show per il quarto anno consecutivo.

In questa stagione televisiva, Marco Liorni ha anche condotto la quarta edizione di ItaliaSì!, andato in onda ogni sabato su Rai 1 fino allo scorso 4 giugno.

Prima di Marco Liorni, il game show è stato condotto da Pupo, Amadeus, Pino Insegno e Gabriele Corsi.

Reazione a Catena: giochi

In ogni puntata, 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi in una serie di giochi.

I giochi sono il Caccia alla Parola (i concorrenti devono indovinare una parola misteriosa di cui le lettere vengono scoperte in modo casuale), La Catena Musicale (i concorrenti devono indovinare il titolo di una canzone dopo aver completato una catena di sette parole), il Quando, Dove, Come, Perché (i concorrenti devono indovinare una parola seguendo quattro indizi), l’Una tira l’altra (con Le Zip) (il classico gioco della catena di parole), lo Zot (gioco riservato ai concorrenti in svantaggio prima de L’intesa vincente che devono indovinare una parola legata ad altre due parole), L’intesa vincente (i concorrenti devono indovinare una parola, rispondendo alla domanda formulata dai due compagni di squadra) e il gioco finale L’ultimissima catena (con L’ultima parola, per la quale è possibile comprare il Terzo Elemento tenuto inizialmente nascosto).

Come partecipare a Reazione a Catena come concorrenti

Tutte le informazioni su come partecipare al programma come concorrenti sono disponibili sui siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.