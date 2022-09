TvBlog Summer Celebrity Hits: Eleonora Daniele presenta…

Giornalista, conduttrice televisiva, da tanti anni ormai intrattiene il pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con un appuntamento che per molti telespettatori è diventato irrinunciabile con il suo Storie italiane. La padrona di casa e deejay per un giorno di oggi del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Eleonora Daniele. Tutti i giorni alle 10 del mattino fa capolino dalle frequenze di Rai1 con questo suo programma scritto e diretto, oltre che naturalmente condotto da lei, dove vengono trattate le storie di tutti i giorni, come dice la sigla di Riccardo Fogli, con un occhio privilegiato puntato sul sociale, programma questo premiato dagli ascolti che fanno la prima rete della Rai leader di questa fascia oraria.

Eleonora Daniele dunque ha accettato oggi di essere la padrona di casa del nostro appuntamento agostano con il TvBlog Summer Celebrity Hits ed ha scelto come sua canzone dell’estate un brano che è stato fra i pezzi più tormentone di sempre della stagione più calda dell’anno, L’estate sta finendo. Brano del 1985 dei Righeira, duo canoro composto da Stefano Righi e Stefano Rota, autori del pezzo insieme a Carmelo La Bionda, racconta la malinconia che accompagna da sempre la fine dell’estate.

Pezzo che vinse l’edizione 1985 del Festivalbar di Vittorio Salvetti, fu fra i brani più venduti in assoluto di quell’anno. Il pezzo uscì come 45 giri, dove nel lato B era presente “Prima dell’estate” che era nient’altro che la versione acustica dello stesso “L’estate sta finendo“. La canzone dell’estate dunque di Eleonora Daniele è “L’estate sta finendo” dei Righeira.

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande lo sai che non mi va

In spaggia di ombrelloni non ce ne sono più

È il solito rituale, ma ora manchi tu

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar

È tempo che i gabbiani arrivino in città

L’estate sta finendo, lo sai che non mi va

Io sono ancora solo, non è una novità

Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà

La, languidi bri, brividi

Come il ghiaccio bruciano quando sto con te

Ba, ba, ba, baciami siamo due satelliti in orbita sul mar

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, lo sai che non mi va

Una fotografia è tutto quel che ho

Ma stanne pur sicura, io non ti scorderò

L’estate sta finendo e un anno se ne va

Sto diventando grande, anche se non mi va

L’estate sta finendo

L’estate sta finendo

L’estate sta finendo