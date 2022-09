TvBlog Summer Celebrity Hits: Cristiano Malgioglio presenta…

Oggi il protagonista, il padrone di casa il conduttore del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è un personaggio televisivo ormai di lungo corso, uno che ha frequentato e frequenta con grande assiduità il nostro piccolo schermo, ma è anche uno degli autori di canzoni fra i più prolifici e di maggior successo della discografia italiana: Cristiano Malgioglio. Cristiano è pronto per una stagione televisiva, prossima, per lui molto importante, infatti oltre ad essere stato confermato da Carlo Conti nel ruolo di giurato dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show, visto il successo dello scorso anno, sarà alla guida di un nuovo varietà, stavolta dalle frequenze della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si tratta, come anticipato da queste colonne, di Mi casa es tu casa, il programma che nasce dal format spagnolo omonimo e da cui si è ispirata a suo tempo Raffaella Carrà con il suo A raccontare comincia tu. Sarà uno spettacolo televisivo in diretta dalla casa di Cristiano Malgioglio che occuperà la prima serata del giovedi, da dicembre, su Rai3. Oggi però Cristiano Malgioglio vestirà i panni di deejay qui dalle colonne di TvBlog nella nostra rubrica TvBlog Summer Celebrity Hits.

Cristiano Malgioglio ha scelto come sua canzone dell’estate il brano “I don’t care” interpretato dalla coppia formata da Ed Sheeran & Justin Bieber. Si tratta di un singolo del cantautore britannico Ed Sheeran e del cantante canadese Justin Bieber, pubblicato il 10 maggio 2019 come primo estratto dal sesto album in studio di Sheeran No. 6 Collaborations Project. Il video della canzone ha ricevuto due candidature agli MTV Video Music Awards 2019 nelle categorie miglior collaborazione e canzone dell’estate.

