Cristiano Malgioglio, le scuse a Chanel e la conferma in giuria a Tale e quale show

Trentuno rose rosse per farsi perdonare una battuta che noi italiani, conoscendo il personaggio, sappiamo fosse ironica, ma chi è al di fuori dei nostri confini non conoscendo bene la persona in questione ha ritenuto invece offensiva. Lui è Cristiano Malgioglio che ieri, reduce dalla polemica con gli spagnoli per la battuta sulla rappresentante iberica all’ Eurovision 2022 “un discount di Jennifer Lopez“, ha ritenuto di chiederle scusa e lo ha fatto con un video inviato al programma della prima rete televisiva pubblica di Spagna “La hora de La 1” . Scuse accettate e incidente diplomatico ricomposto. Arriveranno presto in Spagna dunque trentuno rose rosse, tante quanti sono gli anni di Chanel Terrero, per chiederle scusa.

Insomma, anche questo episodio, finito nel migliore dei modi, conferma di quanto sia roboante l’eco che si crea di fronte alle battute del cantautore e personaggio eclettico siciliano, che con la sua personalissima dialettica sa attrarre l’attenzione del pubblico e dei suoi colleghi, innescando quella catena di reazioni e commenti di cui si cibano i media di oggi, amplificati dai social network. Malgioglio dunque è un personaggio che è perfetto per la televisione d’intrattenimento di oggi e Rai1 pare se ne sia accorta, tanto che ha deciso di utilizzarlo nella sua programmazione anche nella prossima stagione televisiva, esattamente come è accaduto in questa.

Lo ricordiamo infatti, oltre che ficcante commentatore all’Eurovisione 2022, fra i concorrenti del Cantante mascherato, oltre che in giuria di Tale e quale show e il suo spin off Tali e quali. Ed a proposito del programma del venerdì sera di Rai1, è confermatissima la presenza di Cristiano Malgioglio nella giuria della trasmissione diretta e condotta da Carlo Conti. Malgioglio dunque siederà dietro il bancone della giuria di questo programma anche nella prossima stagione insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, pure loro confermati al grido del detto “Squadra che vince non si cambia”.

Non è vera dunque l’indiscrezione pubblicata sul sito di gossip Dagospia per cui Cristiano Malgioglio tornerebbe al Grande fratello vip nelle vesti di opinionista insieme ad Amanda Lear. Per altro pure la voce dell’approdo di Amanda Lear come opinionista al Grande fratello vip ci risulta non veritiera, in quando l’interprete di “Tomorrow” non ha non ha mai avuto e non ha nessuna intenzione di fare reality show in qualsiasi ruolo.