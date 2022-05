Maurizio Costanzo show e gli ospiti della quarta puntata

Mercoledì 18 maggio in seconda serata su Canale 5 l’appuntamento è fissato con la quarta puntata del Maurizio Costanzo show, l’edizione del quarantennale. Nuovi prestigiosi ospiti si accomoderanno sul palcoscenico dello storico teatro Parioli in Roma, tornato la casa di questo importante talk show. Vediamo insieme chi sono i protagonisti della quarta puntata di questo programma partendo da un poeta e cantautore che ha fatto e fa la storia della musica leggera italiana, il riferimento è al grande Gino Paoli, che ha scritto fra le più belle pagine musicali del repertorio del cantautorato italiano. Paoli sarà ospite del Costanzo show, ma in collegamento. Ascoltiamolo Paoli in in uno dei suoi brani più belli e celebri “Il cielo in una stanza” durante l’edizione 1968 di Canzonissima, introdotto dal grande Walter Chiari e la regia di un genio della Tv, Antonello Falqui :

Il mondo delle sette note sarà poi rappresentato, oltre che da una leggenda di nome Gino e di cognome Paoli, dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio e non solo da lui, in teatro sarà presente, reduce dalla telecronaca da Torino dell’Eurosong 2022 il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio. Si passa poi al mondo del cinema con l’attrice Nancy Brilli e da un duo comico d’eccezione, ovvero Lillo con l’inseparabile compagno d’avventure Greg. Sempre dal mondo della comicità ospite della quarta emissione del Maurizio Costanzo show un abbonato e cliente storico del talk show di Canale 5, ovvero Enzo Iacchetti, mentre direttamente da Amici arriva la maestra Alessandra Celentano e l’ex presidente della Sony music Italia Rudy Zerbi.

Ospite inoltre mercoledì sera nella seconda serata di Canale 5 Sara Croce, meglio conosciuta come la “Bonas” di Avanti un altro, il celebre gioco a premi in onda nella fascia preserale di Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Completa il parterre della quarta puntata del Maurizio Costanzo show Giuseppe Cruciani con la sua lavagna dei buoni e dei cattivi. Appuntamento dunque per la quarta puntata dell’edizione 2022 del Maurizio Costanzo show mercoledì, in seconda serata alle ore 23:50 circa su Canale 5, subito dopo la prima puntata della fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova.