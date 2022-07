Sarà ancora dietro il bancone della giuria di Tale e quale show e dopo il successo dello scorso anno non poteva essere altrimenti. Cristiano Malgioglio si prepara ad una stagione ricca di impegni sulla Rai. Quello che partirà a settembre sarà un periodo pieno di lavoro per il cantautore e autore siciliano, infatti oltre che in giuria insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello nello show di prime time di Rai1, sarà alla guida di un nuovo programma in partenza su Rai3 da giovedì 1 dicembre 2022. Si tratta, come già anticipato proprio da queste colonne, di Mi casa es tu casa.

In molti lo accostano all’ultimo programma di Raffaella Carrà, quel “A raccontare comincia tu“, in realtà entrambi i programmi prendono il via dalla medesima trasmissione della tv spagnola condotta da Bertin Osborne, ma se la versione di Raffa era praticamente riscritta e la vedeva in varie location intervistare l’ospite di turno, questa con Cristiano sarà più vicina alla versione originale del format.

Non vedremo infatti Cristiano Malgioglio in varie situazioni intervistare l’ospite di turno, ma il programma si svolgerà proprio nella casa romana del cantautore, dove accoglierà alcuni ospiti con i quali dialogherà, giocherà, canterà, cenerà, insomma farà tutte quelle cose che abitualmente si fanno quando si accoglie un ospite a casa propria. Il tutto avrà un sapore autenticamente informale fra i vari ambienti della casa, questo per scavare nella dimensione intima dell’ospite di turno, in una diretta-differita che saprà così cogliere i momenti quanto più veri possibili di questi dialoghi.

Proprio per questo, passando al capitolo ospiti, non vedremo per forza nomi per forza altisonanti alla ricerca magari di qualche momento di promozione o celebrità televisiva spicciola, ma piuttosto dei personaggi, anche meno conosciuti al grande pubblico, ma che abbiano qualcosa da dire, da raccontare ed in questo la dimensione intima che si verrà a creare nella realizzazione della trasmissione sarà in qualche modo determinante. Nomi quindi anche noti, ma non per forza notissimi, ma che sopratutto abbiano qualcosa da raccontare.

Certamente fra questi sarà possibile incontrare anche qualche celebrità di peso popolare importante ed in questo i sogni del conduttore del programma esistono e corrispondono alle sembianze -per esempio- di artisti del calibro di Jennifer Lopez o di un personaggio sulla bocca di tutti in questo periodo ovvero Amber Heard, ma in questo caso per parlare di se stessa più che del processo che l’ha vista coinvolta contro Johnny Depp (è di questi giorni la notizia della sua richiesta di annullamento di quel procedimento giudiziario). Ecco a questo proposito sarà determinante la rubrica telefonica di Cristiano, certamente piena di star, ma con sempre un occhio alla sorpresa, al nome che non ti aspetti, su cui è importante scavare nell’intimo. Il programma avrà quasi esclusivamente volti femminili come ospiti, ma se ci dovesse essere un personaggio maschile in Mi casa es tu casa questo sarebbe certamente Pedro Almodovar, perchè il mood del programma, come detto dal direttore Stefano Coletta, avrà atmosfere che andranno a pescare nel cinema del grande regista spagnolo.

Mi casa es tu casa quindi avrà nel sapore intimo delle mure domestiche la sua vera forza, ma certamente non mancheranno elementi di spettacolo, sarà prima di tutto una festa, un momento di puro intrattenimento, tenendo alla larga tutte le cose brutte che viviamo tutti i giorni. In questo senso sono già in corso contatti per portare nel programma artisti che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Eurosong, prima fra tutte naturalmente Chanel Terrero, con cui c’è stato quel misunderstanding, per altro subito ricomposto. Ed a proposito di musica Cristiano Malgioglio sta spopolando di questi tempi con il suo brano “Sucu sucu” candidato ormai a diventare il tormentone dell’estate 2022, si contano su Youtube già oltre 100.000 visualizzazioni ed i momenti musicali in Mi casa es tu casa non mancheranno di certo. L’appuntamento dunque con Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio è da giovedì 1 dicembre in prima serata su Rai3 a cura della direzione intrattenimento prime time .