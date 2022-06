Proprio ieri da queste parti vi parlavamo della serata evento dedicata a Raffaella Carrà che andrà in onda su Rai1 il 18 giugno 2023 in occasione degli ottant’anni della Raffa nazionale. Oggi torniamo in qualche modo a parlare di lei mettendo sul piatto il suo ultimo lavoro televisivo, ovvero A raccontare comincia tu, titolo questo suggeritole dal buon Fiorello, ospite della prima emissione di quella serie. Ebbene parliamo di quel programma perchè sta per tornare in onda, stavolta in una versione più aderente al format a cui la Raffa nazionale e l’allora direttore di Rete 3 Stefano Coletta si ispirarono. Mi casa es la tuya, questo era il titolo originale, che ora potrebbe diventare, secondo una letterale traduzione “La mia casa è la tua”. Ma chi condurrà questo programma che in qualche modo erediterà lo spazio che fu di Raffaella Carrà? Ebbene, sarà un suo grande amico e anche autore di una delle sue hit più celebri, ovvero “Forte forte forte” ed oggi personaggio televisivo a tutto tondo, protagonista in Rai sia a Tale e quale show che all’Eurovision song contest. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Cristiano Malgioglio che condurrà quindi questo nuovo programma prodotto dalla Ballandi che andrà in onda in prima serata su Rai3.

Al momento La mia casa è la tua dovrebbe partire dal primo dicembre in prime time su Rai3 conquistando la prima serata del giovedì dopo la messa in onda della nuova edizione di Amore criminale condotta da Claudio Amendola. Del programma sarebbero previste al momento cinque emissioni. Dunque Stefano Coletta, che già portò in Italia questa trasmissione affidandola a Raffaella Carrà, ha scelto come successore della nostra Raffa nazionale il suo grande amico Cristiano Malgioglio. Come detto questa versione del format spagnolo sarà più vicina a quella originale di Telecinco condotta da Bertin Osborne, indimenticato protagonista di una stagione musicale in Italia culminata nella sua partecipazione al Festival di Sanremo 1983.

Si era parlato nei mesi scorsi di un adattamento di questo format affidato a Fabio Volo, cosa che poi non si concretizzò. Appuntamento dunque con questa nuova edizione di La mia casa è la tua, direttamente dalla casa di Cristiano Malgioglio (in fase di lancio della sua nuova hit estiva, che verrà presentata domattina a RTL 102,5) in cui ospiterà personaggi un po’ al di fuori del mainstream mediatico nazionale ed internazionale, in prime time su Rai3 da giovedì primo dicembre 2022.