Fabio Volo torna su Rai3. Lo scrittore e speaker radiofonico lo farà dal 28 aprile prossimo con un programma nuovo dal titolo È una vita che ti aspetto (preso in prestito dal suo secondo romanzo, pubblicato nel 2003).

La trasmissione, in onda fino al 26 maggio, secondo quanto risulta a TvBlog dovrebbe essere prodotta da Ballandi Multimedia e andare in onda una volta a settimana nella collocazione del giovedì, in prima serata (dopo Un posto al sole).

Al momento non si conoscono dettagli e particolari sul nuovo titolo, ma è ipotizzabile che il programma tv parta in qualche modo dall’omonimo libro già citato. È una vita che ti aspetto racconta la storia di Francesco, un ragazzo che ad un certo punto si accorge che la sua vita non va.

Ha un lavoro stressante, amche se remunerativo, che fa per comprarsi cose che gli riducano lo stress. Ha storie con tipe tanto diverse tra loro. Sente il bisogno di star solo ma ha paura di essere “tagliato fuori”, adora i genitori ma non è mai riuscito a comunicare con il padre, si fa le canne ma vuole smettere di fumare…

Per Fabio Volo si tratta di un ritorno sulla terza rete della tv pubblica, dove ha condotto Volo… in diretta nel 2012 e nel 2013 (in seconda serata). Nelle più recenti stagioni televisive, Volo ha fatto parte del cast di Che tempo che fa di Fabio Fazio (diviso tra Rai3 e Rai1) ed è stato il protagonista della serie Untraditional, da lui stesso ideata, per Nove.

La carriera televisiva di Volo è ricca di titoli, in primis Le Iene, di cui è stato mattatore (inviato, ma anche conduttore) tra il 1998 e il 2001, con un ritorno nel 2016 (con Miriam Leone e Geppi Cucciari).