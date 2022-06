Si farà. La serata evento che al momento di chiamerebbe “Fiesta!” condotta da Milly Carlucci ha trovato finalmente una data ed uno spazio certo nel palinsesto prossimo venturo di Rai1, o meglio della “sua” Rai1. Ci sarebbe dunque una data per lo show evento dedicato a Raffaella Carrà che celebrerà il talento e la sua personalità unica che ha travalicato la sua sfera artistica per diventare una vera e propria icona transnazionale. Proprio a questo proposito è di poco tempo fa la notizia dell’intitolazione di una piazza a Madrid. in terra di Spagna dove Raffaella ebbe un grandissimo successo durante gli anni in cui rimase lontana dall’Italia prima del suo ritorno con Carramba che sorpresa.

Ora tocca al nostro paese di celebrarla a dovere con questa grande prima serata che in un primo momento era prevista in questo inizio d’estate 2022 in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta come ricorderete il 5 luglio dello scorso anno. Poi tutta una serie di circostanze hanno costretto la Rai a rinviarla, in quanto proprio in questo periodo stanno riprendendo i concerti e gli eventi di spettacolo rimasti fermi per due anni a seguito della pandemia da Covid-19. Tanti artisti dunque erano impossibilitati a partecipare a questa serata evento dedicata a Raffaella.

Si era anche pensato di spostare Fiesta a settembre, quale apri pista della nuova stagione dell’intrattenimento Rai, ma anche questa eventualità non si è potuta realizzare. Ecco però che finalmente questa serata spettacolo dedicata alla Raffa nazionale avrebbe trovato una data ed un posto nel palinsesto di Rai1. Secondo quanto apprendiamo al momento Fiesta, la serata spettacolo dedicata a Raffaella Carrà è stata appoggiata al prossimo 18 giugno 2023, data del suo ottantesimo compleanno.

Fiesta dunque, la serata spettacolo dedicata a Raffaella Carrà, con la partecipazione di tanti artisti italiani ed internazionali suoi amici dovrebbe andare in onda su Rai1 domenica 18 giugno 2023 in prima serata . Un appuntamento imperdibile per tutti i suoi numerosissimi fans e non solo per loro.